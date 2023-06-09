Дожди и спад жары – погода на 10-12 июня в Казахстане

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По данным метеослужбы, в ближайшие дни с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана пройдут кратковременные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. 10-12 июня на севере, востоке, в центре и горных районах юго-востока страны ожидаются сильные дожди, на юго-западе, юге – пыльная буря.

В резко-континентальном климате Казахстана аномальная жара довольно часто сменяется существенным понижением температуры. Спад жары ожидается на севере, востоке до +20+29, в центре +20+33, 11-12 июня на юго-востоке республики до +23+28.