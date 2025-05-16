Среди них — средневековые тексты Корана, Торы, письма ханов и многое другое

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В Алматы научный центр «Ғылым ордасы», располагающий крупнейшей научной библиотекой Казахстана, и Гарвардский университет начнут совместную работу по оцифровке древних исторических рукописей Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Казахстанские специалисты пройдут стажировку в Гарварде. Это стало возможно благодаря подписанию двустороннего меморандума между Министерством науки и высшего образования Казахстана и Гарвардским университетом.