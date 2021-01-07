В ней Глава государства дает ясно понять, что историей должны заниматься историки, а не политики. В связи с этим я как историк-источниковед хотел бы еще раз подчеркнуть роль исторической науки для нашего Отечества и сопредельных государств.

Объективная история (именно – объективная) – одна, ее не перепишешь. Сегодня весь мир, опираясь на доказательные материалы, говорит о роли степной цивилизации в развитии человечества. Она, как явствует из первоисточников, основанных на письменных памятниках средневековья (преж­де всего мусульманского круга, написанных на арабском, персидском и тюркском языках), имела развитую государственность, насчитывающую 2,5 тыс. лет. За это время на территории Казахстана просуществовало 21 государство.

Однако появление различных государственных объединений не надо путать с таким длительным процессом, как государственность, которая, начавшись на территории Казахстана в эпоху древности, продолжается до сих пор. Поэтому обретение нашей страной независимости следует рассматривать в рамках этого исторического процесса.

Отмечу также, что, участвуя в этом процессе, в VIII–IX веках территория Казахстана стала цент­ром тюркского этногенеза. Здесь в ту далекую эпоху образовались три государства – кимеко-кипчакское, или государство кимеков и кипчаков (бассейн Иртыша, Цент­ральный и Северный Казахстан), огузов (долина Сырдарьи), карлуков (Семиречье). В последующем все три государства явились основой или важным этническим компонентом в образовании многих тюркских народов.

Именно поэтому земля Казахстана воспринимается ими как коренной юрт (земля) всего тюркского мира. Огузы стали основой турецкого народа, азербайджанцев и туркмен. Карлуки – узбеков, а также важным компонентом для образования уйгурского народа. Кипчакоязычные народы – это вообще широкий спектр: казахи, башкиры, татары, киргизы, карачаевцы, балкары, ногаи и другие народы. Поэтому Президент Турции Реджеп Эрдоган был совершенно прав, когда на одной из встреч глав государств сказал, что территория Казахстана священна для всего тюркского мира.

Новейшие достижения исторической науки и выявление специфики развития кочевых обществ с конца ХХ века позволяют рассмат­ривать степную цивилизацию как самостоятельное явление наряду с цивилизацией земледельческих обществ. Кочевые объединения всегда обладали мощным военным, хозяйственным, культурным и духовным потенциалами, позволившими еще в эпоху древности создавать в Великой степи обширные империи евразийского масштаба – гуннская держава, древнетюркский каганат, Кипчакское ханство, Золотая Орда. Кочевые государственные образования были довольно самодос­таточными, а их взаимодействие с оседло-земледельческой зоной – равноценным и взаимозависимым. По существу, кочевой регион Великой степи с одной стороны и оседло-земледельческие зоны – с другой представляли собой мик­ромиры, составившие единую систему макромира.

Степная цивилизация во многом сопряжена с родоплеменной сис­темой, ставшей основополагаю­щим принципом общественного и государственного развития. Такая система объективно способствовала сплочению этничес­кого объединения. Отношения между племенами и родами в казахском обществе соответствовали отношениям родных братьев, а большие племенные объединения (жузы) взаимодействовали между собой на правах кровных родственников. Это было продиктовано экономическими, хозяйственными и политическими причинами. Главная цель такого единения – формирование и сохранение своей этнической, коренной территории, родной земли, иначе говоря.

Уникальность родоплеменной системы заключалась также и в том, что человеческому фактору в обществе придавалось исключительное значение. Пример – в кочевом обществе в отличие от земледельческого никогда не было рабства, тюрем, регулярных войск для подавления своего населения (в этом не было нужды). При этом свобода человека являлась приоритетной во все эпохи и времена вплоть до современности. На протяжении многовековой истории была выработана кочевая государственная традиция, которая прослеживается в организации населения (высокая дисциплина и порядок), в политическом управлении, хозяйстве, духовной культуре, высоких нравственных и поведенческих нормах. Кочевое общество всегда как зеницу ока оберегало окружающую природную среду, так как черпало оттуда не только духовную, но и физическую силу.

Именно в рамках государственных объединений создавалась этническая территория казахского народа, которая была окончательно сформирована в эпоху средневекового Казахского ханства.

В заключение хочу остановиться на высказывании Президента Казахстана о том, что уехавшая из страны молодежь рано или поздно вернется домой. И это обоснованное утверждение. В средневековых источниках подчеркивается мысль о том, что ностальгия, тоска по родине традиционна для обитателей Великой степи. Кочевые тюрки подвержены ей больше, нежели все другие народы.