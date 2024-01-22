Дуйсенова указала на необходимость увеличения числа ученических мест

Как отметила вице-премьер, в стране растет рождаемость
Ход строительства социальных объектов обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой. В нем приняли участие вице-министры профильных ведомств и заместители акимов областей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.
По словам вице-министра здравоохранения Жандоса Буркитбаева, по всем запланированным на 2024 год объектам проекты направлены на экспертизу. Из них 113 уже получили положительную оценку. Министерству промышленности и строительства поручено качественно ускорить рассмотрение документов, завершив данную работу до конца февраля.
Как отметил вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов, план на 2023 году по вводу общежитий для учащихся выполнен в полном объеме: построено 17 новых объектов, в 12 общежитиях проведена реконструкция.
Тамара Дуйсенова обратила внимание на необходимость увеличения количества ученических мест в связи с ростом рождаемости в Казахстане.
Также вице-премьер подчеркнула важность проведения дополнительных расчетов при планировании строительства студенческих общежитий. Госорганам поручено совместно утвердить конкретный план по срокам сдачи всех социальных объектов.
«Ход выполнения намеченных планов будем рассматривать еженедельно. На особом контроле – сроки исполнения обязательств и качество возводимых объектов», — подытожила Тамара Дуйсенова.