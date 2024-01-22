Дуйсенова указала на необходимость увеличения числа ученических мест

Как отметила вице-премьер, в стране растет рождаемость

Фото: пресс-служба правительства РК

Ход строительства социальных объектов обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой. В нем приняли участие вице-министры профильных ведомств и заместители акимов областей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

По словам вице-министра здравоохранения Жандоса Буркитбаева, по всем запланированным на 2024 год объектам проекты направлены на экспертизу. Из них 113 уже получили положительную оценку. Министерству промышленности и строительства поручено качественно ускорить рассмотрение документов, завершив данную работу до конца февраля.

Как отметил вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов, план на 2023 году по вводу общежитий для учащихся выполнен в полном объеме: построено 17 новых объектов, в 12 общежитиях проведена реконструкция.

Тамара Дуйсенова обратила внимание на необходимость увеличения количества ученических мест в связи с ростом рождаемости в Казахстане.

Также вице-премьер подчеркнула важность проведения дополнительных расчетов при планировании строительства студенческих общежитий. Госорганам поручено совместно утвердить конкретный план по срокам сдачи всех социальных объектов.