Два человека погибли на трассе Актау - Форт-Шевченко
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Еще четверо госпитализированы
Сегодня, 16 января, в районе 43-го километра трассы Актау - Форт-Шевченко произошло ДТП, в результате которого автомобиль вылетел с дороги и перевернулся, сообщает Kazpravda.kz
По информации департамента полиции Мангистауской области, причиной происшествия стало то, что водитель транспорта не справился с рулевым управлением.
В результате аварии погибли два человека, еще четверо доставлены в Мангистаускую областную многопрофильную больницу.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК. Расследование продолжается», - прокомментировали в ДП.