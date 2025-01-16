Два человека погибли на трассе Актау - Форт-Шевченко

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня, 16 января, в районе 43-го километра трассы Актау - Форт-Шевченко произошло ДТП, в результате которого автомобиль вылетел с дороги и перевернулся, сообщает Kazpravda.kz

По информации департамента полиции Мангистауской области, причиной происшествия стало то, что водитель транспорта не справился с рулевым управлением.

В результате аварии погибли два человека, еще четверо доставлены в Мангистаускую областную многопрофильную больницу.