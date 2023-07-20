Два года назад счастливых казахстанцев было больше – статистика

Как оказалось, удовлетворенных жизнью сельчан в Казахстане больше, чем горожан.

Фото: Kazpravda.kz

Уровень удовлетворенности казахстанцев жизнью в 2023 году оказался ниже уровня 2021 года на 19,5 процентных пункта, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан РК.

По итогам исследования качества жизни населения, проведенного в марте, выяснилось, что 41,8% респондентов удовлетворены своей жизнью. В 2021 году этот показатель составлял 61,3%.

Статистики отмечают разницу в восприятии людьми качества жизни в городах и сёлах: удовлетворенных жизнью сельчан (46,5%), больше, чем горожан (39,6%), в Казахстане.

Также специалисты увидели разницу в восприятии между полами: удельный вес удовлетворенных своей жизнью мужчин больше (45,4%), чем женщин (39,5%).

Если в этом году незначительно большее количество казахстанцев были удовлетворены качеством жизни, чем в прошлом (на 0,5 процентных пункта), то в двухлетнем периоде произошел гораздо больший разрыв. Так, уровень удовлетворенности жизнью в 2023 году ниже уровня 2021 года на 19,5 процентных пункта.

Здоровье

Своим здоровьем удовлетворены 47,6% респондентов, частично удовлетворены – 49,3%. Статистики отмечают, что чем старше по возрасту опрашиваемые, тем ниже доля удовлетворенных своим здоровьем, и среди респондентов в пенсионном возрасте таких в 2,6 раза меньше, чем среди возрастной группы 15-17 лет.

Вместе с тем, по сравнению с итогами исследования предыдущего года, уровень удовлетворенности респондентов своим здоровьем вырос на 0,4 процентных пункта.

Следует отметить, что из предложенного перечня поставщиков основных госуслуг, более всего респонденты удовлетворены качеством услуг, предоставляемых Центрами скорой медицинской помощи – 56,1% опрошенных.

Финансы и достаток

Уровень удовлетворенности респондентов своим финансовым положением в этом году по отношению к предыдушему году увеличился на 2 процентных пункта и составил 34%.

По уровню достатка 72,2% респондентов отнесли себя к среднему уровню обеспеченности (средний класс), 0,3% респондентов указали низкий уровень обеспеченности и 1% респондентов отнесли себя к высокому уровню обеспеченности.

Основными причинами низкого и ниже среднего уровня обеспеченности домашними хозяйствами отмечаются низкая оплата труда 92,7% и низкая пенсия 1,4%. В зависимости от статуса занятости у работающего населения 94,4% основной причиной назвали низкую оплату труда, в то время как у безработных основной причиной соответственно является отсутствие какой-либо оплачиваемой работы 78,5%.

Обеспеченность жильём

По результатам исследования, 20,5% респондентов отметили, что имеют возможность самостоятельно приобрести жилье, 40,1% – частично, при этом 22,5% опрошенных указали, что удовлетворены поддержкой государства в приобретении жилья (улучшении жилищных условий).

Поддержка родственников

Более половины респондентов (63,4%) указали, что уверены в моральной поддержке родственников или знакомых, при этом сельчане более убеждены, что при необходимости получат моральную поддержку, нежели городские жители (64,8% и 62,7% соответственно).

В своем положительном будущем в перспективе уверены 42,4% респондентов. 34,7% опрошенных предполагают, что будет улучшение в будущем. Лишь 0,8% респондентов думают, что будут жить хуже, заключили в бюро.