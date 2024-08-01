Два казахстанских бойца попрощались с UFC

Фото: mma.express

Боец женского наилегчайшего дивизиона Мария Агапова покинула ростер UFC и теперь является свободным агентом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Allboxing.ru

«Спасибо огромное UFC за участие в боях. Это было большое удовольствие - драться в UFC. Моменты, когда я выиграла бонусы, стали лучшими в моей жизни. Я буду продолжать драться, и я надеюсь, я почувствую что-то подобное снова», — написала Агапова на своей странице в социальной сети.

Помимо Агаповой, самая влиятельная организация в мире смешанных единоборств (UFC) попрощалась и с еще одним бойцом, представляющим Казахстан — Сергеем Морозовым.