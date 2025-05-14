Один из них строят по программе ГЧП в Рудном, а другой – в новом микрорайоне «Юбилейный» Костаная. Каждый из них рассчитан на 280 мест

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Работа по сокращению дефицита мест в дошкольных организациях региона ведется планомерно. В прошлом году с этой целью в области было введено 7 новых детских садов на 1 167 мест, благодаря чему очередность сократилась в городах Аркалык, Рудный, Тобыл, а также в селах Аулиекольского, Костанайского и Джангельдинского районов.

На сегодня дошкольным воспитанием и обучением в Костанайской области охвачено 92,4% детей в возрасте от двух до шести лет.

Проекты нынешнего года – возведение двух новых детсадов, а также реконструкция здания школы под ясли-сад на 145 мест в селе Аманкарагай Аулиекольского района, позволят в новом учебном году увеличить охват малышей дошкольным образованием до 95%.