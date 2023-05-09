Два в одном

Так, в республике формируется военнообученный резерв, дополнительно комплектуются первичные должности офицерского и сержантского составов Вооруженных сил РК. Наш собеседник – начальник военной кафедры КазНУ им. аль-Фараби, полковник запаса, кандидат педагогических наук Олег Ажимов.

– Олег Вали-Ахметович, расскажите, пожалуйста, про военную кафедру КазНУ имени аль-Фараби.

– История военной кафедры КазНУ тесно связана с историей университета. В далеком 1934 году были созданы общеобразовательные факультеты КазГУ, тогда и создали кафедру военно-спортивной подготовки, целями которой были обучение студенческой молодежи военному делу и развитие спортивно-массовой работы. В послевоенный период ее расширили, преподавательский состав пополнился офицерами, имевшими бое­вой опыт, прошедшими горнило Великой Отечественной войны.

На сегодня на военной кафедре КазНУ, кроме наших студентов, на договорной основе обучаются учащиеся еще двенадцати вузов Алматы. На данный момент это 1 300 студентов. Профессорско-преподавательский состав укомп­лектован офицерами запаса, имеющими военное образование и богатый войсковой опыт.

– Много ли желающих поступить на военную кафедру и каким образом проходит процесс отбора?

– Желающих поступить очень много – в среднем четыре-пять человек на одно место. Если раньше, в советское время, на военной кафедре обучались все 100% юношей-студентов, то с момента обретения Казахстаном независимости необходимость в этом отпала. Каждый год производится расчет потребности резерва, и на основе этого Министерством обороны составляется план набора. Студенты поступают на воен­ную кафедру по конкурсному отбору в четыре этапа.

Первый этап – медицинское освидетельствование, которое проходят при департаментах (управлениях по делам обороны) в соответствии с Правилами проведения военно-врачебной экспертизы и Положением об органах военно-врачебной экспертизы в Вооруженных силах РК. На втором этапе в компьютерном классе проходят профессионально-психологическое тестирование. В течение 40 минут нужно ответить на вопросы психотеста.

Третий этап, можно сказать, один из самых основных – это проверка физической подготовки. Здесь сдаются три норматива: бег на 100 метров, на 3 000 метров и подтягивание на перекладине. И четвертый этап – конкурсный отбор, осуществляемый в соответствии с расчетом рейтингового балла.

Это такая же система, как и у курсантов, поступающих в военные учебные заведения. Общий рейтинговый балл считает и выдает специальная программа, где содержатся все показатели студента, в том числе его успеваемость. 100 баллов – это максимальная оценка. Студенты, показавшие высокие результаты конкурсного отбора, обучаются бесплатно.

С этого года те, кто отслужил срочную службу в вооруженных силах и воинских формированиях, допускаются к военной подготовке (обучение на военной кафедре) вне конкурса на безвозмездной основе (по государственному образовательному заказу).

– Каким военным специальностям обучают студентов?

– Обучение на военной кафедре осуществляется по государственному образовательному заказу и на платной основе по программам офицеров запаса в течение двух лет – со второго и третьего курсов. С прошлого года началось обучение студентов по программам сержантов запаса на платной основе. Оно начинается со второго курса, продолжительность составляет один год.

Обучение проходит по нескольким военно-учетным специальностям. Это подготовка офицеров и сержантов запаса для мотострелковых войск, войск противовоздушной обороны, войск связи, воспитательных структур, военных юристов, военных метеорологов, начальников физической подготовки соединений.

На военную подготовку офицеров запаса отводится 588 академических часов. Программа сержантов – 294 академических часа.

Учебный процесс организуется методом «военного дня» – раз в неделю студенты полностью освобождаются от других занятий.

– Можно ли поступать девушкам?

– С 2015 года на военных кафедрах в соответствии с планом набора могут обучаться девушки. Основные военно-учетные специальности для них – это военные журналисты, психологи, связисты. Для студентов-девушек те же требования, что и для юношей: заключение военно-врачебной комиссии о годности к военной службе, успешная сдача нормативов по физической подготовке, положительный результат профессионально-психологического теста и хорошая учеба в вузе.

– Последний этап обу­чения на военной кафедре – это учебные сборы. Как они проходят?

– Учебные сборы (профессиональная практика) проводятся с целью закрепления практических навыков и совершенствования теоретических знаний. Для этого используются учебная и материально-техническая базы воинских частей и учебных заведений, где закреплены военные кафедры приказом Министерства обороны.

Студенты выезжают в воинские части (на полигоны) для прак­тических занятий –это стрельба из стрелкового оружия, артиллерийских систем, танков, вож­дение боевых машин. Учебные сборы завершаются принятием военной присяги.

– Какие преимущества получает студент, прошедший военную кафедру?

– Студент, обучаясь в университете, получает свою основную специальность, на которую он поступил в вуз, и дополнительно военное образование. Тем, кто окончил военную кафедру и университет по программам офицеров или сержантов запаса, присваиваются воинские звания «лейтенант запаса» и «сержант запаса».

В случае необходимости восполнения текущего некомплекта первичных воинских должностей по определенным военно-учетным специальностям данные офицеры запаса могут быть призваны для прохождения службы в вооруженных силах. Если у ребят есть желание, они могут заключить контракт и пойти служить в Вооруженные силы Республики Казахстан. Очень много примеров, когда студенты, окончившие военную кафедру, начинали служить в вооруженных силах, достигали больших должностей и воинских званий.

Окончившие военную кафедру говорят нам: «Спасибо!» Определенное военное образование дает им больше шансов поступить на службу в вооруженные силы, другие силовые и государственные структуры.

– Олег Вали-Ахметович, насколько сегодня актуален вопрос военно-патриотического воспитания молодежи?

– Военно-патриотическое воспитание – неотъемлемая часть становления молодого поколения граждан Казахстана, поэтому важное место в деятельности воен­ной кафедры занимает работа со студентами и школьниками. За период с 2017 по 2023 год проведено более 200 различных мероприятий военно-патриотической направленности: студенческие лектории, уроки мужества, военно-исторические викторины.

С 2017 года по инициативе воен­ной кафедры при взаимодейст­вии с департаментом образования города Алматы проводятся военно-патриотические игры «Сарбаз» на Кубок ректора КазНУ­ им. аль-Фараби. Для участия привлекаются лучшие школы от всех районов города.

На регулярной основе организуются чествования ветеранов вооруженных сил, войск ПВО, сухопутных войск, ветеранов войны в Афганистане, а также благотворительные акции студентов в Доме престарелых. Это яркий пример преемственности поколений.

Ежегодно в преддверии двух знаменательных праздников – Дня защитника Отечества и Дня Великой Победы – военная кафедра и музей университета совместно проводят творческий конкурс «Наследники батыров!», на котором студенты представляют творческие номера, презентации, читают стихи патриотической направленности.

Все эти мероприятия проводятся с целью повышения имид­жа вооруженных сил страны и воспитания молодежи в духе казахстанского патриотизма.