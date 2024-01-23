Двое младенцев пострадали в результате землетрясения в Алматы

По состоянию на 17:00 часов 23 января, за медицинской помощью в стационары города Алматы обратились 67 человек. Из них 55 взрослых и 12 детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Управление общественного здравоохранения города.

Фото: Управление общественного здравоохранения Алматы

Восемь человек госпитализированы (трое взрослых и 5 детей), остальные пациенты после всех необходимых обследований были направлены на амбулаторное лечение.

Четверо детей в возрасте полугода, 7 месяцев, 7 и 16 лет получают медицинскую помощь в Центре детской неотложной медицинской помощи.

"Все травмы они получили дома при падении. Один грудничок выпал из рук матери, другой - из детской кроватки. Состояние всех детей оценивается, как средней степени тяжести, стабильное. Получают лечение в отделении нейрохирургии и травматологии. Хирургические операции не проводились, лечение консервативное", - говорится в сообщении.

Один 17-летний ребенок с диагнозом ОРВИ получает лечение в Детской городской инфекционной больнице.

Трое взрослых пациентов находятся в больнице скорой неотложной медицинской помощи. Один из пациентов - в реанимации после проведенной операции, состояние оценивается как тяжелое. Два пациента находятся в отделении травматологии и ортопедии, состояние средней степени тяжести.