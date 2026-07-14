Двум казахстанским банкам выдали универсальные лицензии

Подробнее об этом проинформировали в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, в соответствии с приказами заместителя председателя АРРФР от 13 июля №Б-138 и №Б-139 следующим банкам переоформлены лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг:

- АО «Народный Банк Казахстана» выдана универсальная банковская лицензия №1.1.601.130 с включением следующих дополнительных видов операций: межбанковские займы, межбанковские гарантии, межбанковские поручительства, а также иные межбанковские операции.

- АО «Kaspi Bank» выдана универсальная банковская лицензия № 1.1.722.131 с включением следующих дополнительных видов операций: - межбанковские займы, межбанковские гарантии, межбанковские поручительства, а также иные межбанковские операции.