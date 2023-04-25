Джо Байден официально объявил об участии в выборах 2024 года

Президент США Байден официально объявил о выдвижении кандидатуры на выборы в 2024 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru .

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Американский лидер Джо Байден официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на участие в выборах президента США в 2024 году.

«Когда я баллотировался на пост президента четыре года назад, я говорил, что мы сражаемся за душу Америки, и мы все еще делаем это. Сейчас не время останавливаться. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание», — заявил президент.

Байден объявил об участии в выборах в видеообращении, выпущенном его новой предвыборной командой. В нем он отметил, что «его работа - защищать американскую демократию».

Ранее газета The New York Times сообщила, что изначально команда Байдена рассматривала перенос заявления на начало лета 2023 года. Однако ими было принято решение объявить об этом 25 апреля — в дату четвертой годовщины начала предвыборной кампании 2020 года.