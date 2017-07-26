ЕАБР предложил нацбанкам стран ЕАЭС создать региональную расчетную валюту
Евразийский банк развития (ЕАБР) предложил национальным банкам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) создать региональную расчетную денежную единицу, сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Известия".
"Есть ряд инструментов, которые мы предлагаем для обсуждения монетарным регуляторам, в основном на долгосрочную перспективу. Например, расчетную региональную денежную единицу – речь идет не о единой валюте, а об инструменте, который облегчает взаиморасчеты", – пояснил директора Центра интеграционных исследований ЕАБР Евгения Винокуровон изданию.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) пока не обсуждала введение расчетной единицы со странами ЕАЭС, рассказали газете в организации. Тем не менее ЕЭК признает, что мера способствовала бы эффективному управлению валютными рисками и снижению транзакционных издержек при взаимных расчетах.
В ЕАБР обосновывают введение расчетной единицы действующей практикой расчетов между странами союза в долларах (за исключением расчетов с Россией, проводимых в рублях). В качестве примера единой валютной единицы приводится экю (ECU), общеевропейская денежная единица, использовавшаяся в Европе параллельно с национальными валютами с 1979 по 1998 год для безналичного расчета.
Расчетная единица может стать альтернативой общей валюте союза. В июле руководство ЦБ всех стран ЕАЭС договорилось, что введение общей валюты не будет обсуждаться до 2025 года.
Ранее идею создания международной расчетной единицы на основе технологии блокчейн выдвинул президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.