Единственная в истории страны женщина-канцлер умерла в Австрии

Бывшая канцлер Австрии Бригитте Бирляйн умерла на 75-м году жизни. Об этом сообщил действующий канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает Kazpravda.kz со ссылкой на K ommersant.ru

Фото: Francisco Seco / AP

Бирляйн была единственной женщиной в истории Австрии, которая занимала данный пост.

«С Бригитте Бирляйн Австрия теряет выдающуюся личность и пионера, который на протяжении поколений оказывал решающее влияние на нашу республику. Ее слишком ранняя смерть глубоко потрясла меня, дело ее жизни было и остается настолько же уникальным, насколько и впечатляющим»,— приводит слова Нехаммера пресс-служба канцелярии.

Канцлер Австрии поручил в память о Бирляйн приспустить флаги Федеральной канцелярии.

Бригитте Бирляйн родилась 25 июня 1949 года в Вене. Она окончила юридический факультет Венского университета. В 1971 году получила степень доктора юридических наук. До 2002 года работала в прокуратуре. В 2003 году стала членом Конституционного суда Австрии. В 2018 году возглавила Конституционный суд, став первой женщиной, занявшей эту должность.

В 2019 году из-за отставки канцлера Себастьяна Курца Бирляйн стала 31-м канцлером Австрии. Она занимала эту должность 7 месяцев.