Температура поверхности Мирового океана побила рекорд в июле

В мире,Погода
Айман Аманжолова
корреспондент

По данным Copernicus, июль стал самым теплым месяцем для Мирового океана за всю историю наблюдений, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: А.Аманжолова

Средняя температура поверхности Мирового океана в июле текущего года достигла 20,96 градуса, установив рекорд для этого месяца за всю историю наблюдений. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на доклад службы дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus.

Отмечается, что показатель в неполярных регионах между 60 градусами южной и 60 градусами северной широты превысил предыдущий июльский рекорд, зафиксированный в 2023 году, когда температура составила 20,89 градуса.

В Copernicus также отметили, что с 19 июня температура поверхности Мирового океана повышается ежедневно. При этом 31 июля показатель достиг 21,05 градуса, приблизившись к абсолютному рекорду в 21,09 градуса, установленному еще в марте 2024 года. По данным службы, рост температуры морской воды в июне происходил на фоне развития феномена Эль-Ниньо в Тихом океане.

В июле Copernicus Marine отмечала, что средняя температура поверхности Мирового океана в июне составила 20,98 градуса по Цельсию. При этом первое полугодие 2026 года стало вторым самым теплым за всю историю наблюдений.

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