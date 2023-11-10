Единые стандарты качества образования и проживания студентов примут в Алматы

Если результаты проекта окажутся успешными, то эту инициативу реализуют по всей республике

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В Алматы до конца года будут приняты единые стандарты качества образования и проживания студентов. Об этом было заявлено на круглом столе, в работе которого приняли участие представители неправительственных организаций, эксперты, лидеры общественного мнения, депутаты маслихата и проректоры вузов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на маслихат города.

По словам депутата маслихата Алматы Асии Акановой, данная инициатива впервые в стране реализуется в Алматы. Основная цель – выработка единых методических рекомендаций и утверждение стандартов для 35 университетов мегаполиса.

«К примеру, какие условия должны быть созданы для студента вуза? Каким стандартам должно соответствовать студенческое общежитие? Как создать инклюзивную среду для студентов с ограниченными возможностями? Если результаты проекта окажутся успешными, я считаю, что эту инициативу можно будет реализовать по всей республике. Главное, чтобы руководство вузов было готово к реализации методических рекомендаций», - сказала депутат.

Отмечается, что фронт-офисом проекта проведены 5 заседаний фокус-групп с участием 40 экспертов, анкетирование среди 60 интервьюеров, а также опрос с участием 500 респондентов. В ближайшее время будут организованы еще 4 круглых стола.

На сегодня в рамках проекта поступило более 150 предложений, добавили в пресс-службе.