Фото: акимат Павлодарской области

Школа рассчитана на 1200 ученических мест, и уже в сентябре откроет свои двери для первых школьников. По данным областного управления образования, в последние годы микрорайон остро нуждался в новых учебных местах, именно поэтому и был разработан данный проект.

Новая школа включает 70 классов и охватывает все уровни общего среднего образования: с 0 по 4 классы – по пять параллелей, с 5 по 11 – по четыре. Учебное заведение полностью оборудовано современной техникой и мебелью, отвечающей актуальным стандартам.

Новая школа не только решит проблему нехватки мест, но и создаст безопасную, комфортную и технологичную образовательную среду для получения качественных знаний.

В регионе последовательно реализуют программу по замене аварийных школ на современные. В прошлом году новые учебные заведения были построены в Сычёвке, Каражаре и Моисеевке. В августе планируют открытие ещё двух школ – в сёлах Тлектес района Аккулы и Бирлик Павлодарского района, где ранее отсутствовали собственные учебные учреждения. В аулах Тлектес и Кызылкак Иртышского района школы строят на месте аварийных зданий. В последнем селе объект сдадут только в следующем году.