​Эффект программы

В рамках же Госпрограммы индустриально-инновационного развития на 2015–2019 годы в Карту поддержки предпринимательства Алматы вошло 6 проектов на 2,9 млрд тенге с созданием 410 рабочих мест. Кроме того, рекомендованы 2 проекта в республиканскую Карту индустриализации от Алматы на 13,2 млрд тенге с созданием более 650 рабочих мест.

Таким образом, в Карту поддержки предпринимательства Алматы второй пятилетки включено 67 проектов на 170,1 млрд тенге с созданием более 10 700 рабочих мест в период эксплуатации. По сравнению с первой пятилеткой это число увеличилось втрое, а количество созданных рабочих мест – в 3,5 раза. Более 60% проектов реализуется за счет собственных средств, четверть из которых – иностранные инвестиции.

Всего же общее количество проектов, вошедших в программу ДКБ-2020 с начала 2016 года, составило 113. Алматы занимает лидирующую позицию в стране по числу поддержанных бизнес-планов, сумме выплачиваемых субсидий и объему кредитного портфеля.