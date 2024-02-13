Эх, дороги...

Общество
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Елена Ульянкина

Почему в Карагандинской области часто и надолго перекрывают движение по республиканским трассам?

 

фото с сайта акимата Карагандинской области

Прошедшая неделя стала испытанием на стрессоустойчивость и для спасателей, и для полицейских, и для простых жителей Карагандинской области. Каждый день в регионе из-за непогоды перекрывали движение по респуб­ликанским трассам. Из-за этого в снежном плену оказывались не только транзитные пассажиры, но и жители городов-спутников Караганды. Особенно сложно приходилось темиртаусцам, поскольку дорога в город металлургов является частью весьма загруженной трассы до Астаны.

Люди и в личных автомобилях, и в общественном транспорте во время бурана и шквального ветра часами простаивали на трассе, ожидая, пока грейдеры расчис­тят путь и патруль сопроводит их до пункта назначения. Если на дороге происходила авария, то ждать приходилось дольше. Тех, кто не выдерживал, спасатели эвакуировали в пункты обогрева. За ночь спецслужбам удавалось ликвидировать затор, в котором застревало от 300 до 500 легковушек, автобусов и грузовиков, а днем все приходилось начинать заново.

Нервы у людей не выдерживали. Одни звонили в редакции местных СМИ, другие писали жалобы в соцсети: мол, куда смотрит «КазАвтоЖол»? Почему не чистят дороги? Но в карагандинском филиале АО «НК «КазАвтоЖол» уверяют, что во время буранов следили за ситуацией и круглосуточно расчищали дороги.

– У нас есть регламент очистки проезжей части. Для дорог первой категории на расчистку дается до двух часов после улучшения погодных условий, – объясняет директор Карагандинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Ерлан Жумагулов. – Но в бураны мы не снимали спецтехнику с линии. Это в первую очередь касается трассы Караганда – Астана. Она республиканская, по ней идет большой трафик. Поэтому сначала наши комбинированные дорожные машины расчищали проезд, а потом за ними следовали автоколонны в сопровож­дении патрулей.

Из-за ограничения видимости во время метели автоколонны движутся со скоростью всего 20–30 км⁄ч, но это лучше, чем стоять во все увеличивающейся пробке.

Полицейские, спасатели и сотрудники дорожных служб на­деются, что водители будут адекватно реа­гировать на штормовые предупреждения и сообщения о закрытии дорог. Их присылают не просто так. В городе может казаться, что ветер на улице не такой уж сильный и снег не идет стеной. Но в степи в это время бушует стихия.

– Почему мы закрываем трассы? В первую очередь из-за ограничения видимости, – отмечает представитель компании «Каз­АвтоЖол». – Во время бурана в степи она доходит до нуля. Ехать в такую погоду опасно. Поэтому мы сначала разведываем обс­тановку. У нас есть экипажи, которые проезжают по трассе и передают в центр информацию о ее состоянии. После этого мы вместе с департаментом по ЧС и полицией принимаем решение, перекрывать дороги или нет.

На всех республиканских трассах есть опасные участки, которые в метели сильно заносит снегом. На дороге Караганда – Астана их восемь. Они находятся вблизи сел Баймырза, Ошаганды, Батпакты, Анар и поселка Аршалы.

– Там роза ветров такая, что, когда идет снег, это сильно затрудняет движение транспорта, – говорит Ерлан Жумагулов. – Поэтому мы занимаемся пассивным снегозадержанием. Обустраиваем стенки из снега, нарезаем траншеи, устанавливаем временные щиты из железобетона. На трассе Караганда – Астана их у нас порядка 90 километров. Мы хотим использовать новые, облегченные конструкции из керамзитного материала. В прошлом году установили их на территории Акмолинской области. Ограждение оказалось эффективным, поэтому теперь планируем ставить его и в Карагандинской области.

Надо сказать, что в ведении карагандинского филиала компании «КазАвтоЖол» находится почти 1 500 км дорог. От снега их очищают 137 грейдеров, шнекороторов, погрузчиков и прочих спецмашин, 31 из которых купили в прошлом году. Ерлан Жумагулов не скрывает, что спецтехники не хватает. Дефицит покрывают за счет аренды.

Вместе с тем «КазАвтоЖол» просит водителей: не выезжайте за город во время буранов! Даже сотня автогрейдеров, шнекороторов и тракторов не сможет очистить от снега трассу, если она забита транспортом.

#погода #Карагандинская область #трасса #спасатели #КазАвтоЖол #буран

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