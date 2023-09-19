Эхо войны: поиск продолжается

И спустя 80 лет поисковики находят и восстанавливают данные о казахстанцах, погибших в жесточайших сражениях Великой Отечественной войны. Уходят ветераны, но остаются их дети и внуки, для которых важна судьба родных и близких, братьев, отцов и дедов, благодаря которым возник и продолжается их род.

Фото: из открытых источников

В редакцию обратился член Актюбинского землячества профессор Асылбек Толешов, проживающий в Москве. Асылбек Куантаевич на протяжении многих лет поддерживает связь с поисковиками и содействует розыску родственников павших воинов-казахстанцев.

Ученый прислал именной список безвозвратных потерь бойцов 100 отдельной национальной стрелковой бригады. Она была образована на основании приказа народного комиссара обороны Союза ССР «О формировании национальных кавалерийских дивизий и национальных стрелковых бригад» в декабре 1941 года в г. Алма-Ате. С сентября 1942 года по октябрь 1943 года 100 соединение участвовало в операциях «Марс», Великолукской и Невельской.

Командир Оленинского поискового отряда «Орел» Дмитрий Жук писал о боевых действиях этой бригады под Великими Луками: «В январе 1943 года произошло второе крупное сражение казахской 100-й алма-атинской отдельной национальной стрелковой бригады в районе деревень Сахны, Грибушино, Носково, Брюханы, Алексейково, Белодедово, находившихся западнее города Великие Луки. Большинства из них нет на современных картах. 6 декабря 1942 года обескровленная в боях в районе села Молодой Туд Оленинского района бригада была отведена в тыл, где начала приводить себя в порядок и принимать пополнение. На 14 декабря ее личный состав составлял 2 217 человек. Первая партия пополнения прибыла в бригаду 18 декабря в количестве 1 211 человек, на 90% состоящая из русских, а уже 20 декабря бригада получила приказ о переброске автотранспортом в район Великих Лук. Переброска частей бригады на расстояние 200 километров произошла благополучно и без потерь. Бригада поступила в подчинение 3-й Ударной армии Калининского фронта. На 1 января 1943 года бригада насчитывала 3 410 человек, в том числе 1 753 казахов и 1 108 русских. К моменту прибытия 100-й бригады в район Великих Лук большая часть города уже была освобождена нашими войсками, а немецкий гарнизон, отказавшийся сдаться, удерживал только железнодорожный узел и крепость. Однако немецкое командование, несмотря на большие потери, подтягивало резервы и пыталось с юго-запада прорваться к городу. До 80% личного состава бригада потеряла в первые же дни боев. Сражение у Великих Лук было вторым этапом боевого пути 100-й отдельной стрелковой бригады. Ее воины проявили в этих боях высочайшее мужество, массовый героизм и самопожертвование. В настоящее время в районе боевых действий 100-й стрелковой бригады под Великими Луками есть братская могила, находящаяся в дер. Носково Переслегинской волости, в которой погребены останки свыше 1 500 воинов, в том числе воины 100-й стрелковой бригады, имена многих из которых увековечены на ее мемориальных плитах».

Список безвозвратных потерь бойцов 100 отдельной национальной стрелковой бригады

Акмолинская область

Сержант Есмухамбет Казиев, родился в 1920 году в Макинском районе, Акмолинской области, призван Макинским РВК. Погиб 07.01.1943, первичное место захоронения Калининская обл., Великолукский р-н, д. Каменка, северо-восток.

Старший сержант Торгай Айгазин, родился 1915 году в с/с Рузаевский, Рузаевском районе, Акмолинской области. Призван Рузаевским РВК. Погиб 08.01.1943, первичное место захоронения Калининская обл., Великолукский р-н, д. Горбушино.

Лейтенант Елемеч Елубаев, родился 1908 году в Энбекшильдерском районе, Акмолинской области, призван Энбекшильдерским РВК. Погиб 05.01.1943, первичное место захоронения Калининская обл., Великолукский р-н, д. Сахны.

Лейтенант Дмитрий Степанович Чистяков, родился в 1911 году в Атбасарском районе, Акмолинской области, призван Туркестанским РВК, Южно-Казахстанской области. Погиб 05.01.1943, первичное место захоронения Калининская обл., Великолукский р-н, д. Сахны.

Младший сержант Хамел Айбесов, родился в к/з Чкалов, Энбекшильдерского района, Акмолинской области, призван Энбекшильдерским РВК. Погиб 09.01.1943, первичное место захоронения Калининская обл., Великолукский р-н, д. Сахны.

Северо-Казахстанская область

Лейтенант Салим Ескендиров, родился в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области, призван Алма-Атинским ГВК. Погиб 25.11.1942, первичное место захоронения Калининская обл., Молодотудский р-н, с. Толкачевка.

Младший лейтенант Борис Андреевич Круглов, родился в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области, призван Петропавловским ГВК. Погиб 25.11.1942, первичное место захоронения Калининская обл., Молодотудский р-н, д. Толкачевка.

Красноармеец Беген Мустафин, родился 1900 году в Северо-Казахстанкой области, призван Пресновским РВК. Погиб 25.11.1942, первичное место захоронения Калининская обл., Молодотудский р-н, д. Толкачевка.

Красноармеец Ислам Тылеуленов, родился в 1920 году, с/с Олоботинский, Чкаловского района, Северо-Казахстанской области, призван Чкаловским РВК. Погиб 08.01.1943, первичное место захоронения Калининская обл., Великолукский р-н, д. Горбушино.

Красноармеец Мургагали Атамбаев, родился 1924 году, с/с Удманский, Пресновского района, Северо-Казахстанской области, призван Пресновским РВК. Погиб 09.01.1943, первичное место захоронения Калининская обл., Великолукский р-н, д. Грибушино.

Лейтенант Исхак Шаукенов, родился в 1907 году в г. Петропавловске, призван Ленинским РВК г. Алма-Аты. Погиб 05.01.1943, первичное место захоронения Калининская обл., Великолукский р-н, д. Сахны.

Сержант Матвей Михайлович Головчанский, родился в 1897 году в Кызылтуском районе, Северо-Казахстанской области, призван Кокчетавским РВК. Погиб 11.01.1943, первичное место захоронения Калининская обл., Великолукский р-н, с. Корниловка.

Рядовой Малдабек Хасенов, родился в1917 году в а. № 8, Северо-Казахстанской области, призван Кызылтуским РВК. Погиб 08.01.1943, первичное место захоронения Калининская обл., Великолукский р-н, с. Корниловка.

Сержант Карим Тулибеков, родился в 1919 году в с/с Аккульский, Советского района, Северо-Казахстанской области, призван Советским РВК. Погиб 10.01.1943, первичное место захоронения Калининская обл., г. Великие Луки.

Капитан Ходжан Альджанов, родился в 1905 году в Ленинском районе, Северо-Казахстанской области, призван Алма-Атинским РВК. Погиб 28.11.1942, первичное место захоронения Калининская обл., Молодотудский р-н, д. Калинино.

Красноармеец П. Сайхамбенов, родился в 1916 году в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области. Призван Петропавловским ГВК. Пропал без вести 10.11.1943, место выбытия Калининская обл., Великолукский р-н, г. Великие Луки.

Красноармеец Кусаин Омиров, родился в 1903 году, в Котуркульском районе, Северо-Казахстанской области. Призван Кызылтуским РВК.

Красноармеец Иван Филиппович Забелин, родился в 1913 году в Красноармейском районе, Северо-Казахстанской области, призван Красноармейским РВК. Пропал без вести 06.01.1943, место выбытия Калининская обл., Великолукский р-н, д. Сахны.

Семипалатинская область

Младший лейтенант Сабир Хасанов, родился в 1907 году, с/с Бакандский, Аягузского района, Семипалатинской области. Призван Аягузским РВК. Погиб 18.12.1942 – 15.01.1943, первичное место захоронения Калининская обл., Великолукский р-н, д. Фатеево.

Старший сержант Ахметхан Мамашев, родился в 1920 году, призван Калининским РВК, г. Семипалатинска. Погиб 25.11.1942, первичное место захоронения Калининская обл., Молодотудский р-н, д. Толкачевка.

Младший сержант Динмухамбет Шингаев, родился в 1920 году, призван Аягузским РВК, Семипалатинской области. Погиб 25.11.1942, первичное место захоронения Калининская обл., Молодотудский р-н, с. Толкачевка.

Красноармеец Аразбай Алпеков, родился в 1912 году, призван Семипалатинским ГВК. Пропал без вести 25.11.1942, место выбытия Калининская обл., Молодотудский р-н, д. Толкачевка.

Красноармеец Абдраш Есембаев, родился в 1908 году, призван Аягузским РВК, Семипалатинской области. Пропал без вести 25.11.1942, место выбытия Калининская обл., Молодотудский р-н, д. Толкачевка.

Красноармеец Куркатан Мукалов, родился в 1912 году в Восточно-Казахстанской области, призван Аксуатским РВК, Семипалатинской области. Пропал без вести 25.11.1942, место выбытия Калининская обл., Молодотудский р-н.

Красноармеец Василий Усатов, родился в 1910 году, призван Урджарским РВК, Семипалатинской области. Пропал без вести 25.11.1942, место выбытия Калининская обл., Молодотудский район.

Красноармеец Болегалый Максимов, родился в 1907 году, призван Жанасемейским РВК, Семипалатинской области. Пропал без вести 25.11.1942, место выбытия Калининская обл., Молодотудский р-н, д. Толкачевка.

Красноармеец Орынбай Мамырбаев, родился в 1907 году, призван Аягузским РВК, Семипалатинской области. Пропал без вести 25.11.1942, место выбытия Калининская обл., Молодотудский р-н, д. Толкачевка.

Красноармеец Дуйсен Машимов, родился в 1908 году, призван Аягузским РВК, Семипалатинской области. Пропал без вести 25.11.1942, место выбытия Калининская обл., Молодотудский р-н, д. Толкачевка.

Красноармеец Нурман Кайрбеков, родился в 1901 году, призван Урджарским РВК, Семипалатинской области. Пропал без вести 25.11.1942, место выбытия Калининская обл., Молодотудский р-н, д. Толкачевка.

Красноармеец Даулет Кошкамбаев, родился в 1922 году, призван Бельагачским РВК, Семипалатинской области. Пропал без вести 25.11.1942, место выбытия Калининская обл., Молодотудский р-н, д. Толкачевка.

Красноармеец Мухаметали Муханов, родился в 1913 году, призван Урджарским РВК, Семипалатинской области. Пропал без вести 27.11.1942, место выбытия Калининская обл., Молодотудский р-н, с. Молодой Туд.

Сержант Балтабай Асилов, родился в 1922 году в с/з Большевик, Кокпектинского района, Семипалатинской области, призван Кокпектинским РВК. Погиб 09.01.1943, первичное место захоронения Калининская обл., Великолукский р-н, д. Грибушино.

Лейтенант Габурахман Куанзыков, родился в 1922 году, в Чарском районе, Семипалатинской области, призван Семипалатинским ГВК. Погиб 05.01.1943, первичное место захоронения Калининская обл., Великолукский р-н, д. Сахны.

Старший сержант Шамад Жакунов, родился в 1906 году в г. Коканд, призван Кокпектинским РВК, Семипалатинской области. Погиб 06.01.1943, первичное место захоронения Калининская обл., Великолукский р-н, д. Сахны.

Младший сержант Оматай Таженбеков, родился в Каскеленском районе, Алма-Атинской области, призван Семипалатинским ГВК. Погиб 06.01.1943, первичное место захоронения Калининская обл., Великолукский р-н, д. Сахны.

Красноармеец Вармажан Едилбаев, родился в 1922 году, призван Аягузским РВК, Семипалатинской области. Погиб 06.01.1943, первичное место захоронения Калининская обл., Великолукский р-н, д. Сахны.

Санинструктор Кажигали Алимканов, родился в 1920 году в Бельагачском районе, Семипалатинской области, призван Бельагачским РВК. Погиб 06.01.1943, первичное место захоронения Калининская обл., Великолукский р-н, д. Селилово.

Младший лейтенант Карим Садыков, родился в 1911 году, в Семипалатинской области, призван Ленинским РВК, г. Семипалатинска. Погиб 05.01.1943, первичное место захоронения Калининская обл., Великолукский р-н, д. Сахны.

Красноармеец М. Парманов, родился в 1922 году в г. Джаркенте, призван Жарминским РВК, Семипалатинской области. Пропал без вести 25.11.1943 – 05.12.1943, место выбытия Калининская обл., Молодотудский р-н, с. Молодой Туд.

Красноармеец Султан Дюсекин, родился в 1920 году в г. Аягуз, призван Аягузским РВК, Семипалатинской области. Пропал без вести 05.10.1943, место выбытия Калининская обл., Великолукский р-н, г. Великие Луки.

Красноармеец Гиликбай Нукебаев, родился в 1917 году в г. Семипалатинске, призван Калининским РВК, г. Семипалатинска. Погиб 16.01.1943, первичное место захоронения Калининская обл., Великолукский р-н, д. Подберезье.

Красноармеец Ахмет Исмаилов, родился в 1922 году, в с. Кайнар, Абралинского района, призван Аральским РВК, Семипалатинской области. Погиб 16.01.1943, первичное место захоронения Калининская обл., Великолукский р-н, д. Подберезье.

Красноармеец Айкали Кусаинов, родился в 1922 году, в Бельагачском районе, Семипалатинской области, призван Бельагачским РВК. Погиб 16.01.1943, первичное место захоронения Калининская обл., Великолукский р-н, д. Подберезье.

Младший сержант Калибек Адильханов, родился в 1914 году, в с. Тадын, Кубекского района, Карагандинской области, призван Ленинским РВК, г. Семипалатинска. Погиб 06.01.1943, первичное место захоронения Калининская обл., Великолукский р-н, д. Сахны.

Павлодарская область

Красноармеец Дуйсембай Абишев, родился в 1912 году, призван Бескарагайским РВК, Павлодарской области. Погиб 25.11.1942, первичное место захоронения Калининская обл., Молодотудский р-н, д. Толкачевка.

Красноармеец Исабай Булебаев, родился в 1912 году, призван Бескарагайским РВК, Павлодарской области. Погиб 25.11.1942, первичное место захоронения Калининская обл., Молодотудский р-н, д. Толкачевка.

Красноармеец Анас Алмуканов, родился в 1922 году, призван Кагановичским РВК, Павлодарской области. Погиб 25.11.1942, первичное место захоронения Калининская обл., Молодотудский р-н, с. Толкачевка.

Красноармеец Касен Куттыбаев, родился в 1909 году, призван Куйбышевским РВК, Павлодарской области. Погиб 25.11.1942, первичное место захоронения Калининская обл., Молодотудский р-н, с. Толкачевка.

Красноармеец Мамырбек Алимбеков, родился в 1916 году, призван Бескарагайским РВК, Павлодарской области. Погиб 26.11.1942, первичное место захоронения Калининская обл., Молодотудский р-н, д. Калинино.

Красноармеец Жакен Адылханов, родился в 1914 году, призван Бескарагайским РВК, Павлодарской области. Погиб 26.11.1942, первичное место захоронения Калининская обл., Молодотудский р-н, д. Калинино.

Красноармеец Аят Абельдинов, родился в 1900 году, призван Урлютюбским РВК, Павлодарской области. Пропал без вести 25.11.1942, место выбытия Калининская обл., Молодотудский р-н, д. Толкачевка.

Красноармеец Хабиден Садвакасов, родился в 1909 году, призван Куйбышевским РВК, Павлодарской области. Пропал без вести 25.11.1942, место выбытия Калининская обл., Молодотудский р-н, д. Толкачевка.

Красноармеец Чурумбай Танатов, родился в 1910 году, призван Красновским РВК, Павлодарской области. Пропал без вести 25.11.1942, место выбытия Калининская обл., Молодотудский р-н, д. Толкачевка.

Красноармеец Палец Мусенов, родился в 1907 году, призван Максимо-Горьковским РВК, Павлодарской области. Пропал без вести 25.11.1942, место выбытия Калининская обл., Молодотудский р-н, д. Толкачевка.

Красноармеец Мамедбек Алембаев, родился в 1906 году, призван Бескарагайским РВК, Павлодарской области. Пропал без вести 25.11.1942, место выбытия Калининская обл., Молодотудский р-н, д. Толкачевка.

Красноармеец Жакел Адысханов, родился в 1914 году, призван Бескарагайским РВК, Павлодарской области. Пропал без вести 25.11.1942, место выбытия Калининская обл., Молодотудский р-н, д. Толкачевка.

Красноармеец Сарсепей Снагулов, родился в 1912 году, призван Бескарагайским РВК, Павлодарской области. Пропал без вести 27.11.1942, место выбытия Калининская обл., Молодотудский р-н, с. Молодой Туд.

Санинструктор Абдыхамит Сыздыков, родился в Баян-Аульском районе, Павлодарской области, призван Павлодарским ГВК. Погиб 06.01.1943, первичное место захоронения Калининская обл., Великолукский р-н, д. Селилово.

Красноармеец Ештай Килыбаев, родился в 1913 году в с/с Мукрынский, к/з Кагановичи, Кагановичского района, Павлодарской области, призван Каратальским РВК, Алма-Атинской области. Пропал без вести 25.11.1943 – 05.12.1943, место выбытия Калининская обл., Молодотудский р-н, с. Молодой Туд.

Красноармеец Касим Алтаев, родился в 1922 году, в с/с Осморский, Максимо-Горьковского района, Павлодарской области, призван Максимо-Горьковским РВК. Погиб 10.01.1943, первичное место захоронения Калининская обл., Великолукский р-н, г. Великие Луки.

Красноармеец Ташен Кудяров, родился в 1914 году, в с/с Чакнанский, Кировского района, Павлодарской области, призван Кировским РВК. Пропал без вести 10.11.1943, место выбытия Калининская обл., Великолукский р-н, г. Великие Луки.

Красноармеец Александр Иванович Муханов, родился в 1902 году, в Бескарагайском районе Павлодарской области, призван Бескарагайским РВК. Погиб 05.01.1943, первичное место захоронения Калининская обл., Великолукский р-н, д. Грибушино.

Карагандинская область

Младший лейтенант Туребек Султанбеков, родился в 1922 году в г. Караганде, призван Ворошиловским РВК, Карагандинской области. Умер от ран 01.01.1943 – 23.01.1943, первичное место захоронения Калининская обл., Великолукский р-н, д. Каменка.

Красноармеец Алексей Александрович Плешаков, родился в 1914 году в г. Караганде, призван Карагандинским РВК. Умер от ран, 01.01.1943 – 23.01.1943, первичное место захоронения Калининская обл., Великолукский р-н, выс. 168,5.

Красноармеец Нурмасалеб Байшароев, родился в 1912 году, призван Жана-Аркинским РВК, Карагандинской области. Пропал без вести 25.11.1942, место выбытия Калининская обл., Молодотудский р-н, д. Толкачевка.

Красноармеец Макабей Мамрбаев, родился в 1908 году, призван Жана-Аркинским РВК, Карагандинской области. Пропал без вести 25.11.1942, место выбытия Калининская обл., Молодотудский р-н, д. Толкачевка.

Красноармеец Искак Туребаев, родился в 1913 году в с/с Халбуекский, Аральского района, призван Аральским РВК, Кызыл-Ординской области. Погиб 08.01.1943, первичное место захоронения Калининская обл., Великолукский р-н, д. Грибушино.

Младший сержант Калибек Адильханов, родился в 1914 году в с. Тадын, Кубекского района, Карагандинской области, призван Ленинским РВК, г. Семипалатинска. Погиб 06.01.1943, первичное место захоронения Калининская обл., Великолукский р-н, д. Сахны.

Восточно-Казахстанская область

Сержант Хамза Джапашев, родился в 1919 году, с/с Скальский, Уланского района, Восточно-Казахстанской области, призван Уланским РВК. Погиб 18.12.1942 – 15.01.1943, первичное место захоронения Калининская обл., Молодотудский р-н, Молодотудский с/с, Молодой Туд.

Лейтенант Габдулла Меербаев, родился в Уланском районе, Восточно-Казахстанской области, призван Уломским РВК, Вологодская области. Погиб 25.11.1942, первичное место захоронения Калининская обл., Молодотудский р-н, д. Толкачевка.

Красноармеец Курман Еспаев, родился в 1913 году, призван Зайсанским РВК, Восточно-Казахстанской области. Пропал без вести 25.11.1942, место выбытия Калининская обл., Молодотудский р-н, д. Толкачевка.

Красноармеец Умуртай Мубараков, родился в 1912 году, призван Курчумским РВК, Восточно-Казахстанской области. Пропал без вести 25.11.1942, место выбытия Калининская обл., Молодотудский р-н.

Красноармеец Касен Кожебаев, родился в 1914 году, призван Больше-Нарымским РВК, Восточно-Казахстанской области. Пропал без вести 27.11.1942, место выбытия Калининская обл., Молодотудский р-н, с. Молодой Туд.

Красноармеец Аман Уянов, родился в 1917 году, призван Кировским РВК, Восточно-Казахстанской области. Пропал без вести 27.11.1942, место выбытия Калининская обл., Молодотудский р-н, с. Молодой Туд.

Сержант Кошбар Журкубаев, родился в Третьяково, Усть-Каменогорского района, призван Кировским РВК, Восточно-Казахстанской области. Пропал без вести 05.10.1943, место выбытия Калининская обл., Великолукский р-н, г. Великие Луки.

Лейтенант Шакен Зеленкин, родился в Катон-Карагайском районе, Восточно-Казахстанской области, призван Катон-Карагайским РВК. Погиб 09.01.1943, первичное место захоронения Калининская обл., Великолукский р-н, д. Сахны.

Красноармеец Жумогул Энобаев, родился в 1922 году, с/с Большемихайловский, Зайсанского района, Восточно-Казахстанской области. Призван Зайсанским РВК. Пропал без вести 10.11.1943, место выбытия Калининская обл., Великолукский р-н, г. Великие Луки.

Сержант Павел Иванович Васильев, родился в 1911 году в г. Усть-Каменогорске, призван Усть-Каменогорским ГВК.

Красноармеец Кадыр Мухамеджанов, родился в 1915 году, в д. Самарка, Самарского района, Восточно-Казахстанской области, призван Самарским РВК. Пропал без вести 10.11.1943, место выбытия Калининская обл., Великолукский р-н, г. Великие Луки.

Красноармеец Ахмет Урозоб, родился в 1921 году, в с. Столбух, Зыряновского района, призван Зыряновским РВК, Восточно-Казахстанской области. Погиб 16.01.1943, первичное место захоронения Калининская обл., Великолукский р-н, д. Подберезье.

Красноармеец Нургаза Бекбусынов, родился в 1922 году в Таврическом районе, призван Таврическим РВК, Восточно-Казахстанской области. Погиб 18.01.1943, первичное место захоронения Калининская обл., Великолукский р-н, д. Маслово.

Красноармеец Сагифулла Рыспаев, родился в 1922 году, в Зыряновском районе, призван Зыряновским РВК, Восточно-Казахстанской области. Погиб 18.01.1943, первичное место захоронения Калининская обл., Великолукский р-н, д. Маслово.

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