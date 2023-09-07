Экономический фундамент общественной стабильности

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Ася Петрова

Новое Послание Президента «Экономический курс Справедливого Казахстана» обсудили члены Ассамблеи народа Казахстана.

фото предоставлено АНК

Совещание, посвященное новому Посланию Президента, прошло в расширенном составе с участием членов АНК, ее совета и структурных организаций, депутатов Парламента, представителей Министерства культуры и информации, РГУ «Қоғамдық келісім». Онлайн к обсуждению присоединились также все региональные ассамблеи и их структуры.

Как отметил заместитель председателя Ассамблеи народа Казах­стана – заведующий секретариатом Марат Азильханов, Послание Президента стало новым этапом масштабных преобразований нашего общества, сделан решительный шаг к обеспечению благополучия народа, каждого гражданина.

Формирование новой платформы интеграции всех этносов в единую нацию на принципах гражданства, интеркультурализм, который подразумевает сознательную и активную роль каждого гражданина в интеграции в единый народ, расширение возможностей граждан представлять и отстаивать свои интересы на всех уровнях власти создали политические условия для обеспечения эффективности экономических реформ и поступательного развития страны.

Как итог, глубокие и всесторонние социально-экономические преобразования, выдвинутые в Послании, имеют прочный политический фундамент и полную политическую поддержку.

Спикер подчеркнул, что главная мысль Послания – поэтапный, но решительный переход на новую экономическую модель, во главе которой стоят не абстрактные дос­тижения, а реальное улучшение жизни граждан.

При этом Послание Главы государства содержит задачи экономического развития такого масштаба, что затронут каждого гражданина и его личные экономические интересы. Кроме того, как отметил Марат Азильханов, реализация экономических задач Обращения к народу прямо и непосредственно работает на консолидацию общества, укреп­ление единства и согласия.

По словам зампреда АНК, пронизанное и скрепленное тысячами нитей живых человеческих связей и экономических интересов общество будет становиться более сплоченным не только на принципах гражданства, общности истории, но и на основе объективных экономических интересов – а это самая прочная и эффективная основа социально-политической целостности общества.

В этой связи триада задач, пос­тавленных на XXXII сессии Ассамб­леи народа Казахстана, заседании Национального курултая и вытекающих из нового Послания Главы государства, должна увязываться в единый алгоритм действий по реализации принципа «Әділетті Қазақстан – Адал Азамат».

В идеологической работе АНК на первый план выдвигаются задачи реформирования самого общества, системы общественных ценностей и общественного сознания в целом. Эта реформа направлена на формирование новой этики, которая базируется на ценностях единства и стабильности, справедливости и солидарности, закона и порядка, доверия и ответственности. Как отмечалось на заседании, именно в этом направлении должны работать все структуры АНК – этнокультурные объединения, «Ассамблея жастары», советы матерей, аксакалов и другие.

Перед членами ассамблеи была также поставлена задача по проведению информационно-разъяс­нительной и профилактической работы.

Марат Азильханов также сообщил, что в ходе реализации Пос­лания будут осуществлены социальные проекты советов матерей, «Ассамблея жастары», этномедиаторов, волонтеров, благотворителей.

Член Совета Ассамблеи народа Казахстана, сопредседатель «Ассоциации развития культуры чеченского и ингушского народов «Вайнах» Ахмед Мурадов, выступая на заседании, подчеркнул важность обеспечения безопасности страны, военно-патриотического воспитания молодежи и призвал всех казахстанцев к единству и сплоченности.

Депутат Сената Парламента РК Нурия Ниязова выразила мнение, что креативная экономика становится движущей силой развития крупных городов, притягивающих талантливых, творческих людей, продвигая масштабные мероприятия, которые становятся свое­образной яркой рекламой страны, региона, «визитной карточкой». Она отметила, что инклюзивный рост казахстанской экономики поз­волит улучшить качество жизни населения и способствовать развитию финансового рынка в стране.

По мнению президента «Ассоциации предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана» Кайрата Айтбая, тезисы нынешнего Послания Президента по формированию прочного промышленного каркаса страны и обеспечения экономичес­кой самодостаточности наряду с модернизацией политической сис­темы и изменением общественного сознания дают всем уверенность в реализации этих мер и призывают каждого гражданина Казахстана и каждого бизнесмена к активным действиям по их выполнению.

Председатель ОЮЛ «Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана» Владимир Божко также подчеркнул, что Главой государства обозначены беспрецедентные меры по улучшению социального положения и качества жизни граждан, и их реализация возможна только при сохранении согласия и единства общества. От усилий каждого граж­данина, от высокого гражданского долга и ответственности каждого гражданина будет зависеть общий успех, считает он.

По итогам совещания были приняты решения по выработке методических рекомендаций по разъяс­нению задач Послания, обозначены основные направления деятельности ассамблеи и ее структур, рассмотрены вопросы новых форм сотрудничества и взаимодействия с населением, реализации общерес­публиканских проектов.

#экономика #АНК #Справедливый Казахстан #Послание Президента

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