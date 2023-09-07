Экономический фундамент общественной стабильности Свежий выпуск 7 сентября 2023 г. 1:30 16 Ася Петрова Новое Послание Президента «Экономический курс Справедливого Казахстана» обсудили члены Ассамблеи народа Казахстана. фото предоставлено АНК Совещание, посвященное новому Посланию Президента, прошло в расширенном составе с участием членов АНК, ее совета и структурных организаций, депутатов Парламента, представителей Министерства культуры и информации, РГУ «Қоғамдық келісім». Онлайн к обсуждению присоединились также все региональные ассамблеи и их структуры. Как отметил заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий секретариатом Марат Азильханов, Послание Президента стало новым этапом масштабных преобразований нашего общества, сделан решительный шаг к обеспечению благополучия народа, каждого гражданина. Формирование новой платформы интеграции всех этносов в единую нацию на принципах гражданства, интеркультурализм, который подразумевает сознательную и активную роль каждого гражданина в интеграции в единый народ, расширение возможностей граждан представлять и отстаивать свои интересы на всех уровнях власти создали политические условия для обеспечения эффективности экономических реформ и поступательного развития страны. Как итог, глубокие и всесторонние социально-экономические преобразования, выдвинутые в Послании, имеют прочный политический фундамент и полную политическую поддержку. Спикер подчеркнул, что главная мысль Послания – поэтапный, но решительный переход на новую экономическую модель, во главе которой стоят не абстрактные достижения, а реальное улучшение жизни граждан. При этом Послание Главы государства содержит задачи экономического развития такого масштаба, что затронут каждого гражданина и его личные экономические интересы. Кроме того, как отметил Марат Азильханов, реализация экономических задач Обращения к народу прямо и непосредственно работает на консолидацию общества, укрепление единства и согласия. По словам зампреда АНК, пронизанное и скрепленное тысячами нитей живых человеческих связей и экономических интересов общество будет становиться более сплоченным не только на принципах гражданства, общности истории, но и на основе объективных экономических интересов – а это самая прочная и эффективная основа социально-политической целостности общества. В этой связи триада задач, поставленных на XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана, заседании Национального курултая и вытекающих из нового Послания Главы государства, должна увязываться в единый алгоритм действий по реализации принципа «Әділетті Қазақстан – Адал Азамат». В идеологической работе АНК на первый план выдвигаются задачи реформирования самого общества, системы общественных ценностей и общественного сознания в целом. Эта реформа направлена на формирование новой этики, которая базируется на ценностях единства и стабильности, справедливости и солидарности, закона и порядка, доверия и ответственности. Как отмечалось на заседании, именно в этом направлении должны работать все структуры АНК – этнокультурные объединения, «Ассамблея жастары», советы матерей, аксакалов и другие. Перед членами ассамблеи была также поставлена задача по проведению информационно-разъяснительной и профилактической работы. Марат Азильханов также сообщил, что в ходе реализации Послания будут осуществлены социальные проекты советов матерей, «Ассамблея жастары», этномедиаторов, волонтеров, благотворителей. Член Совета Ассамблеи народа Казахстана, сопредседатель «Ассоциации развития культуры чеченского и ингушского народов «Вайнах» Ахмед Мурадов, выступая на заседании, подчеркнул важность обеспечения безопасности страны, военно-патриотического воспитания молодежи и призвал всех казахстанцев к единству и сплоченности. Депутат Сената Парламента РК Нурия Ниязова выразила мнение, что креативная экономика становится движущей силой развития крупных городов, притягивающих талантливых, творческих людей, продвигая масштабные мероприятия, которые становятся своеобразной яркой рекламой страны, региона, «визитной карточкой». Она отметила, что инклюзивный рост казахстанской экономики позволит улучшить качество жизни населения и способствовать развитию финансового рынка в стране. По мнению президента «Ассоциации предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана» Кайрата Айтбая, тезисы нынешнего Послания Президента по формированию прочного промышленного каркаса страны и обеспечения экономической самодостаточности наряду с модернизацией политической системы и изменением общественного сознания дают всем уверенность в реализации этих мер и призывают каждого гражданина Казахстана и каждого бизнесмена к активным действиям по их выполнению. Председатель ОЮЛ «Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана» Владимир Божко также подчеркнул, что Главой государства обозначены беспрецедентные меры по улучшению социального положения и качества жизни граждан, и их реализация возможна только при сохранении согласия и единства общества. От усилий каждого гражданина, от высокого гражданского долга и ответственности каждого гражданина будет зависеть общий успех, считает он. По итогам совещания были приняты решения по выработке методических рекомендаций по разъяснению задач Послания, обозначены основные направления деятельности ассамблеи и ее структур, рассмотрены вопросы новых форм сотрудничества и взаимодействия с населением, реализации общереспубликанских проектов. #экономика #АНК #Справедливый Казахстан #Послание Президента