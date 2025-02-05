Экономика Казахстана вырастет на 4,5-5% в 2025 году - Всемирный банк

Экономика
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Новый доклад Всемирного банка подчеркивает важность увеличения фискальных доходов для долгосрочных инвестиций в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно докладу Всемирного банка об экономике  Казахстана «Финансирование будущего: Увеличение доходов для долгосрочных инвестиций», опубликованному сегодня, экономика Казахстана вырастет на 4,5-5% в 2025 году, в результате увеличения добычи нефти и продолжающейся фискальной поддержки.

В докладе также прогнозируется постепенное снижение инфляции до 7,5-8% к 2025 году и до 6% в 2026 году. Тем не менее, продолжающееся фискальное расширение и увеличивающаяся волатильность валюты могут поддерживать инфляционное давление, сохраняя ее выше целевого уровня.

«Фискальная политика Казахстана продолжает оставаться стимулирующей с высоким бюджетным дефицитом в 2025-2026 годах. Хотя государственный долг остается управляемым, возрастающая зависимость от внутреннего заимствования и изъятий средств из Национального фонда Республики Казахстан для покрытия фискальных дефицитов вызывает опасения по поводу долгосрочной устойчивости Фонда. В данном докладе мы подчеркиваем важность фискальной дисциплины и диверсификации источников доходов для решения этих проблем», – подчеркнул Андрей Михнев, Постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане.

Доклад отмечает ключевые риски, которые включают снижение глобального спроса и цен на нефть; продолжительное фискальное расширение и негативное влияние экстремальных погодных явлений на инфраструктуру и экономическую активность.

Согласно исследованию, налоговые доходы Казахстана значительно отстают от аналогичных показателей других стран, что ограничивает финансирование основных государственных услуг и долгосрочных приоритетов. Специальный раздел доклада обсуждает реформы по мобилизации доходов. В докладе изложена комплексная программа налоговой реформы для решения фискальных проблем. Предлагаемые реформы включают переход к прогрессивной системе подоходного налога, поэтапное прекращение неэффективных налоговых льгот, реформы НДС, приведение акцизных налогов в соответствие с экологическими целями и улучшение налогового администрирования.

«Текущее состояние инфраструктуры в Казахстане требует увеличения государственных инвестиций в отрасль, необходимых для повышения производительности и обеспечения непрерывных и эффективных государственных услуг. Поэтому критически важно увеличить фискальные доходы для необходимого финансирования долгосрочных приоритетов развития», - говорится в пресс-релизе банка.

Ознакомиться с докладом можно здесь

#Казахстан #экономика #Всемирный банк #доклад

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