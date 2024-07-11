Экосистему нацпарка «Бурабай» изучают ученые

– Экологическое развитие курортной зоны и снижение негативного воздействия на природу нацпарка «Бурабай» – ключевой вопрос, который с каждым годом становится все актуальнее. Сейчас нацпарк привлек ученых для полномасштабных исследований. Будет изучено состояние лесного фонда, животного мира, озер, а также влияние туристов на экосистему, – рассказал директор ГНПП «Бурабай» Сергей Быков.

Первый мониторинг был проведен до начала туристского сезона, следующие будут сделаны учеными в период пиковой рекреационной нагрузки и в конце турсезона.

Для повышения качества и оперативности исследований состояния водоемов на службу нацпарку поставлен многопараметрический прибор для определения качества воды. Это компактная сенсорная мини-лаборатория, способная одновременно, без участия человека, измерять 12 важных параметров, говорящих о состоянии водоемов. Результаты исследований прибор регулярно и самостоятельно отправляет научным сотрудникам нацпарка.

– В условиях климатических изменений и повышенной антропогенной нагрузки точный мониторинг особенно важен, – пояснил старший научный сотрудник отдела науки, информации и экологического мониторинга ГНПП «Бурабай» Евгений Архипов.

По его словам, такие инновации обеспечивают более эффективное сохранение и устойчивое развитие экосистемы нацпарка.