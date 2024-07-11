Экосистему нацпарка «Бурабай» изучают ученые
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Рустем Алиев
Группа исследователей лаборатории геотуризма и геоморфологии Института географии и водной безопасности РК начала полевые исследования по проекту «Восстановление и сохранение экосистемы ГНПП «Бурабай». Ученые проведут мониторинг и оценку рекреационной нагрузки на имеющиеся 14 туристских маршрутов, семь озер и пять лесничеств ГНПП «Бурабай», после чего дадут свои рекомендации по сохранению уникальных природных объектов национального парка.