Суд вынес приговор по скандальному делу экс-начальника полиции в Талдыкоргане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

12 ноября 2023 года К., являясь начальником Управления полиции города Талдыкорган, в своем служебном кабинете совершил изнасилование.



Поскольку обстоятельства дела в силу закона не могут быть оглашены, дело рассмотрено в закрытом судебном заседании.



Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.



Приговором суда К. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 10 лет. Также он лишен специального звания «полковник полиции».



Приговор не вступил в законную силу

