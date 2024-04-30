Суд вынес приговор по скандальному делу экс-начальника полиции в Талдыкоргане

В Талдыкорганском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении экс-начальника Управления полиции города, который обвиняется в изнасиловании, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу указанного суда
12 ноября 2023 года К., являясь начальником Управления полиции города Талдыкорган, в своем служебном кабинете совершил изнасилование.
Поскольку обстоятельства дела в силу закона не могут быть оглашены, дело рассмотрено в закрытом судебном заседании.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.
Приговором суда К. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 10 лет. Также он лишен специального звания «полковник полиции».
Приговор не вступил в законную силу