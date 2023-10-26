Экс-собственники Риддерской ТЭЦ погасили 5,5 млрд тенге долгов

Долги были и по заработной плате, и налоговым обязательствам

Фото: пресс-служба Минэнерго РК

Более 5,5 млрд тенге долгов, в том числе по заработной плате и налоговым обязательствам, выплатили прежние собственники Риддерской ТЭЦ в ходе следствия, проводимого департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Таким образом, станция по производству тепловой энергии безвозмездно передана в государственную собственность без долгов.

Напомним, бывшие должностные лица Риддерской ТЭЦ расхищали деньги, предназначенные для ремонтных работ. В результате горожане сталкивались с многократными перебоями с теплоснабжением.

В отношении экс-руководителей теплоэлектроцентрали ведется расследование по факту мошенничества с причинением ущерба государству в 4,1 млрд тенге.