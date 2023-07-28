Экспедиция в прошлое

Настоящим сокровищем можно назвать обнаруженный караван-сарай Таскешу вблизи села Кенбай Кызылкогинского района. На сегодня городище остается единственным в Казахстане, выполненным из особого стройматериала – жженого кирпича, который в XIII–XІV веках практически не применялся, а сам дворец можно назвать уникальным в своем роде. Известный в Атырау ученый-археолог, кандидат исторических наук Марат Касенов руководил экспедицией по изучению Таскешу, которая с 28 мая находилась на раскопах караван-сарая и на данный момент завершила очередную свою работу по исследованию памятника исторического и архитектурного значения.

Если окунуться на время в историю, то можно вспомнить, что на огромных пространствах Северной Евразии издревле пролегали важнейшие транс­континентальные сухопутные и водные торговые маршруты, связывающие Европу со Средней Азией, Индией, Китаем, Закавказь­ем. С образованием в середине этих просторов золотоордынского государства начинается бурный рост поселков, караван-сараев и городов. Караван-сараи обслуживали торговые караваны, которые нуждались в кратковременном отдыхе после мучительных и тяжелых переходов по песчаным и безводным пространствам. В местах ночевок стали строить жилища, склады, небольшие мечети и бани.

Так постепенно караван-сараи превращались в комплексы, обеспечивающие относительно комфортное путешествие. В строи­тельстве новых караван-сараев были заинтересованы ханская власть и степная аристократия, поскольку процветающая торговля обеспечивала им гарантированный доход. Кроме известных водных путей были и сухопутные дороги, которые пролегали по сложным степным и полупустынным пространствам Прикаспия. Причем это была не единственная караванная тропа, а несколько дорог, которые располагались недалеко друг от друга, иногда они соединялись, например, в местах перехода через реку.

Подобные гостиные дворы выполняли также функции почтовых станций и охранялись наемными вооруженными отрядами.

– К числу подобных мест можно отнести брод Таскешу, расположенный на левом берегу реки Сагыз, в 18 километрах от аула Кенбай Кызылкогинского района, где во времена Золотой Орды был возведен караван-сарай кирпичной постройки с внутренним двориком и помещения­ми вдоль стен, – рассказывает Марат Касенов. – Сарай построен в форме прямоугольника размером 45 на 45 метров. На сегодня обнаружено 28 комнат, половина из которых были гостевыми, а остальные – хранилищами и хозяйственно-бытовым блоком.

Планомерные раскопки средневекового городища Таскешу начаты в 2008 году Атырауским областным центром истории и археологии. Одного взгляда на раскопки средневекового городища было достаточно, чтобы понять, что это караван-сарай золотоордынского времени, построенный в лучших традициях восточной архитектуры. Археологические раскопки позволили установить, что стены памятника возведены из жженого кирпича на фундаменте из того же материала. Изготавливался он тут же, на месте, из лессовидных глин с добавлением органических веществ. Формовался кирпич, по-видимому, в деревянных рамках без дна, затем просушивался на солнце. Во всяком случае, при раскопках попадались кирпичи со следами лап животных, которые обитали поблизости.

Кирпичная кладка крепилась на растворе из смеси извести, песка и мелкотертого кирпича. То есть уже тогда наши предки знали секреты изготовления качественного стройматериала. При этом встречались кирпичи с авторскими знаками мастеров. Кирпичи все высокого класса, хорошо сохранились на протяжении восьми веков. Весит жженый кирпич размером десять на двадцать сантиметров примерно 5–6 килограммов, он выполнял не только свою основную строи­тельную функцию, но и применялся как защитный материал. Кроме этого, можно отметить, что в центре некоторых помещений были обнаружены четырехугольные конструкции, сложенные из обожженного кирпича. На этом месте разжигали огонь, и, похоже, предназначалось оно для очага. На середине западной внешней стороны стены выявлен полукруговой фрагмент башни.

– Значит, не только углы караван-сарая, но и стены по плос­кости укреплялись башнями. Башни сложены из специальных кирпичей трапециевидной формы. Во время нынешних раскопок с помощью металлоискателей удалось обнаружить монеты, фрагменты посуды, а также одно серебряное кольцо с тонким казахским национальным орнаментом. Все эти детали были найдены за пределами караван-сарая, так как в свое время само городище не подвергалось нападению или пожару, как, например, в случае с Сарайшыком, – отметил Марат Касенов.

После распада Золотой Орды этот караван-сарай был закрыт, его обитатели переселились в другое место, предварительно заколотив ставни, закрыв двери и ворота крепости. А значит все самое необходимое, самое ценное они забрали с собой.

– Нам осталось только раскопать и изучить все то, что оставили наши предки. Это действительно особенное историческое место, которое мы должны передать своим потомкам как факт старины, доказательство того, каким уникальным, экономически сильным было наше государство, – подчеркнул Марат Касенов.

Как отметил директор Атырауского областного историко-краеведческого музея Мухамбеткали Кипиев, главная цель экспедиции – провести раскопки городища, которое действительно является уникальным:

– Караван-сарай Таскешу является объектом историко-архитектурного значения в масштабах области. Возможно, в будущем он войдет в список наиболее ценных объектов национального значения, для этого есть все основания. Исторический памятник нуждается в основательном изучении, поскольку предоставляет ценные сведения о жизни и деятельности наших предков. Я уверен, что это место в будущем станет туристическим объектом, так как с исторической и архитектурной точки зрения является уникальным и особенным.