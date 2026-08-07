Зеленый Туркестан

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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Туркестан постепенно меняет свой облик, становясь все более зеленым, уютным и комфортным для жизни. Сегодня в городе все больше цветущих клумб, парков, скверов и ухоженных зеленых зон. Деревья и декоративные растения становятся не просто элементами городского оформления – они создают особую атмосферу, дарят тень в жаркие дни и делают улицы приятнее для жителей и гостей древнего города.

фото пресс-службы облакимата

За этой красотой стоит ежедневная работа. Зеленые насаж­дения требуют постоянного ухода: своевременного полива, обрезки, обновления и защиты молодых растений. Именно забота о зеленых зонах позволяет сохранять их привлекательность и создавать комфортную городскую среду.

При этом экологический курс взят не только в областном цент­ре. Работа по озеленению последовательно ведется во всех районах Туркестанской области. В населенных пунктах появляются новые зеленые пространства, благоустраиваются территории, высаживаются деревья и кустарники. Задача заключается не только в том, чтобы посадить как можно больше растений, но и в том, чтобы они прижились и со временем стали частью устойчивого зеленого ландшафта региона.

Основой этой работы становятся собственные питомники. Сегодня в них выращивается 12,3 млн саженцев. Такой подход позволяет постепенно формировать необходимый запас посадочного материала и обеспечивать города и районы растениями, подходящими для местных природно-климатичес­ких условий.

В ближайшие годы зеленый фонд области продолжит расширяться. Согласно комплекс­ному плану, до 2027 года на территории региона предусмотрена высадка 170 млн саженцев. Значительная часть этой работы уже выполнена, однако впереди остается новый этап – обеспечить молодым деревьям полноценный уход и создать условия для их роста.

Зеленый облик Туркестана – это результат не одного сезона и не только масштабных посадок. Это ежедневная работа, которая постепенно меняет пространство вокруг нас. Парки и скверы, цветущие клумбы, молодые деревья вдоль улиц и зеленые территории населенных пунктов становятся частью нового образа региона – более комфортного, ухоженного и ориентированного на будущее.

#Туркестан #экология #благоустройство #озеленение

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