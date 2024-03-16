Экспертную платформу Taldau Talks презентовали в столице

Политика, Сенат
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Первое заседание диалоговой платформы Taldau Talks состоялось в субботу с участием спикера Сената Маулена Ашимбаева, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат РК

В ходе экспертной встречи были обсуждены растущая роль Центральной Азии в мире и ключевые вызовы, с которыми сталкивается регион в новых геополитических реалиях.

Специальным гостем стал американский политический эксперт, основатель Института Центральной Азии и Кавказа Фредерик Старр.

«Запуск новой платформы Taldau Talks является логическим продолжением работы, проводимой в Сенате по развитию экспертно-аналитического сообщества. Площадка объединила членов Клуба молодых экспертов при Сенате, а также менторов и выпускников Школы аналитики. Ключевая задача – анализ глобальных проблем и разработка эффективных путей их решения с привлечением профильных международных экспертов», - говорится в сообщении верхней палаты парламента.

Основной темой для обсуждения на первом заседании платформы Taldau Talks стали политическое и социально-экономическое развитие стран Центральной Азии. В частности, рост международной субъектности и влияния государств региона в международных отношениях.

Спикер Сената остановился на перспективных направлениях сотрудничества стран ЦА, включая расширение торговли и реализацию инвестиционных проектов, которые позволяют встраивать региональную повестку в глобальные процессы.

В ходе встречи были обсуждены и вызовы, которые стоят сегодня перед регионом, в том числе связанные с последствиями изменения климата и дефицитом водных ресурсов. Для решения существующих проблем, по мнению Маулена Ашимбаева, важно консолидировать совместные усилия и действовать в интересах мира и стабильности.

В свою очередь, Фредерик Старр отметил динамичные и существенные изменения, которые сегодня происходят в Центральноазиатском регионе. В их числе особое внимание ученый уделил реализации политических реформ и социально-экономической повестке стран.

Активное участие в обмене мнениями в ходе встречи также приняли члены Клуба молодых экспертов, выпускники и менторы Школы аналитики, а также представители других аналитических институтов и центров.

#Маулен Ашимбаев #геополитика #идеология #Taldau Talks

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