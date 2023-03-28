В соответствии с рекомендациями МАГАТЭ до принятия решения по строительству АЭС необходимо провести оценку состояния ядерно-энергетической инфраструктуры РК.

Фото пресс-службы МЭ РК

В Астане эксперты МАГАТЭ приступили к Миссии по комплексному обзору ядерной инфраструктуры Казахстана (INIR). Миссию МАГАТЭ представляют эксперты секции по развитию ядерной инфраструктуры Мехмет Джейхан и Тибо Рейсет, а также внешний эксперт из Великобритании Стивен Мортин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

В работе миссии также участвуют представители казахстанской стороны - Министерство энергетики, Министерство экологии и природных ресурсов, АО «Казатомпром», ТОО «КАЭС», Национальный ядерный центр, Институт ядерной физики и Научно-технический центр безопасности ядерных технологий.

В соответствии с рекомендациями МАГАТЭ на первой фазе развития ядерно-энергетической программы до принятия решения по строительству АЭС необходимо провести оценку состояния ядерно-энергетической инфраструктуры Казахстана, которая является важным инструментом по разработке и внедрению безопасного, надежного и устойчивого использования ядерной энергии.

Закрытие работы Миссии – 31 марта.