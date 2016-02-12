Экспорт казахстанских вагонов в Иран начнется уже в этом году
Талгат Исенов
Участники первого казахстанско-иранского бизнес-форума на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК привели подробности заключенных между двумя странами коммерческих сделок, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Так, председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК Аманияз Ержанов отметил, что на форуме были достигнуты договоренности о поставках в ИРИ трансформаторов, нефтяного, коммуникационного оборудования, минеральных удобрений, одноразовых вакуумных пробирок, иголок, продуктов питания.
"Также стороны договорились об увеличении частоты авиарейсов, скорейшем решении по проведению взаимных расчетов между БВУ в иностранной валюте, облегчению визового режима и осуществлению безналичных расчетов", – заявил Ержанов.
Напомним, что крупнейшей сделкой на форуме стала договоренность о поставке в ИРИ 70 электровозов, 75 магистральных тепловозов, 130 000 тонн рельсов, 200 пассажирских и 5 000 грузовых вагонов. По словам Аманияза Ержанова, "если все будет проходить нормально", то первые поставки начнут осуществляться уже в текущем году.
Что касается иранского экспорта в РК, то Иран будет продавать нам продукты питания, строительные материалы и текстиль.
Заместитель председателя правления KAZNEX INVEST Мейржан Майкенов в свою очередь отметил, что двусторонний товарооборот между странами в 2015 году составил $650 млн, из них 570 млн приходилось на казахстанский экспорт. Причем в "санкционный Иран" Казахстан продавал лишь удобрения (75%) и пшеницу с ячменем (25% ).
"Снятие с Ирана торговых ограничений позволило резко увеличить номенклатуру казахстанского экспорта", – подчеркнул Майкенов.
В казахстанско-иранском бизнес-форуме в Тегеране приняли участие более 200 казахстанских и свыше 700 иранских компаний.