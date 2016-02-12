Экономика
Экспорт казахстанских вагонов в Иран начнется уже в этом году
Талгат Исенов
Участники первого казахстанско-иранского бизнес-форума на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК привели подробности заключенных между двумя странами коммерческих сделок, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Так, председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК Аманияз Ержанов отметил, что на форуме были достигнуты договоренности о поставках в ИРИ трансформаторов, нефтяного, коммуникационного оборудования, минеральных удобрений, одноразовых вакуумных пробирок, иголок, продуктов питания.

"Также стороны договорились об увеличении частоты авиарейсов, скорейшем решении по проведению взаимных расчетов между БВУ в иностранной валюте, облегчению визового режима и осуществлению безналичных расчетов", – заявил Ержанов.

Напомним, что крупнейшей сделкой на форуме стала договоренность о поставке в ИРИ 70 электровозов, 75 магистральных тепловозов, 130 000 тонн рельсов, 200 пассажирских и 5 000 грузовых вагонов. По словам Аманияза Ержанова, "если все будет проходить нормально", то первые поставки начнут осуществляться уже в текущем году.

Что касается иранского экспорта в РК, то Иран будет продавать нам продукты питания, строительные материалы и текстиль.

Заместитель председателя правления KAZNEX INVEST Мейржан Майкенов в свою очередь отметил, что двусторонний товарооборот между странами в 2015 году составил $650 млн, из них 570 млн приходилось на казахстанский экспорт. Причем в "санкционный Иран" Казахстан продавал лишь удобрения (75%) и пшеницу с ячменем (25% ).

"Снятие с Ирана торговых ограничений позволило резко увеличить номенклатуру казахстанского экспорта", – подчеркнул Майкенов.

В казахстанско-иранском бизнес-форуме в Тегеране приняли участие более 200 казахстанских и свыше 700 иранских компаний.

Популярное

Все
"Попросила телефон позвонить": миллионный кредит оформила на гостью жительница ВКО
Школьник разбился на мотоцикле в Алматинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 мая
В Сети появилось видео падения выпускника на Лексусе в канал с водой в Таразе
Алимханулы приблизился к Головкину в рейтинге The Ring
Алихан Смаилов обсудил сотрудничество с представителями ВОЗ
Отец с сыном угоняли мопеды в Алматы
Мурат Бактиярулы встретился с коллективом «Казпочты»
Автовоз с машинами сгорел на трассе в ВКО
Ольга Перепечина: Новый Казахстан - это путь к укреплению нашей общенациональной идентичности в постоянно меняющемся мире
Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину в Уральске
Проблемы религиозного фанатизма подняли в презентованном в столице фильме «Жұмақ: жаза және кешірім»
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 мая
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Алихан Смаилов встретился с главой "Росатома"
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
ОСМС: мифы и реальность
Один из разработчиков первой Конституции Казахстана высказался о новых поправках
Новое постановление о повторной ревакцинации против КВИ вышло в Казахстане
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Ряду казахстанцев присвоено звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері – Указ Президента
Казахстанцы смогут проголосовать на референдуме в 52 странах – список избирательных участков
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное

Читайте также

Правительство , Экономика
Смаилов – гендиректору КТК: Важно обеспечить безаварийную р…
Международное сотрудничество , Экономика
Торгово-логистический комплекс начали строить на казахстанс…
Экономика
Возврат излишне уплаченных средств утильсбора начат в Казах…
Мажилис , Экономика , Транспорт
Программа льготного автокредитования вскрыла искусственно с…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]