Электронную платформу для предложений от населения запустят в Казахстане

В Казахстане запустят платформу для сбора предложений от населения, сообщает Каzpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Электронную платформу для обращений и предложений граждан создадут на официальном сайте Центра поддержки гражданских инициатив.

«В рамках реализации проекта Министерство информации и общественного развития РК на официальном сайте ЦПГИ запускает краудсорсинговую платформу «Birgemiz», которая позволит казахстанцам вносить свои обращения и предложения по решению проблемных вопросов.

Сбор предложений будет продолжен до 1 августа текущего года. Далее предложения, соответствующие потребностям населения, будут направлены в государственные органы для проведения детального анализа и выявления актуальных социальных проблем», – детализировали в МИОР.

Ссылка на официальный интернет-ресурс ЦПГИ: https://cisc.kz/15062022