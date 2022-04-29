Ему покажешь грош, И делай с ним, что хошь

Известного казахстанского вайнера и блогера все же взяли под стражу за участие в скандальной финансовой пирамиде под эпичным названием ТОО «Mudarabah Capital», которая с помощью вайнеров «кинула» своих вкладчиков на 5 млрд тенге. Mudarabah с арабского переводится как «благополучие» и используется в религиозном контексте. В общем, само название банальной финансовой пирамиды, поданной под «халяльным» соусом, должно было снискать доверие населения и благоговейный, почти божественный трепет тех, кто отнес туда свои кровные деньги в надежде в кратчайшие сроки обрести то самое благополучие, облеченное в невиданные проценты, которые ни один банк Вселенной не даст.

Правда, пирамидова паства, привлеченная перспективой халявных, ой, халяльных плюшек, почему-то не задумалась о том, что принцип, на котором строятся все такие пирамиды, изначально основан на том, что если ты получил свои сумасшедшие проценты – это неизбежно означает, что кто-то другой не увидит ни процентов, ни вложенных своих денег.

Привлечение известной публичной личности к уголовному делу о мошенничестве – прецедент. Хороший прецедент. Потому что, если ты инфлюенсер, будь добр, неси ответственность за то, что ты рекламируешь. Стоит отметить, что блогера удалось привлечь единственно потому, что одна из вкладчиц, увидев его рекламу этой пирамиды, продала свою квартиру, отнесла в пирамиду 20 млн тенге и, само собой, осталась ни с чем. В отчаянии женщина совершила самоподжог, обвинив известную личность в своей беде. Случился скандал, на который уполномоченные органы не могли не отреагировать. Женщина жива, пожелаем ей здоровья, а также будем помнить о том, что, если бы она получила свои проценты, то, скорее всего, из-за этого самоподжог совершил какой-нибудь другой вложившийся в эту пирамиду несчастный.

С недавних пор появилось такое явление, как «инфоцыгане». Это известные личности, которые зарабатывают на своей популярнос­ти. Зарабатывают как придется и на чем придется.

Одна из таких блогерш, известная в основном в казахскоязычном интернет-сегменте, например, втюхивала своим наивным подписчицам «заряженные» на деньги кошельки, на любовь – носки, на женскую притягательность – бюстгальтеры и еще кучу всего. К слову, эта дама позже получила медаль «Ерен еңбегі үшін» – «За трудовое отличие». Ну, в принципе, да, продавать заряженные носки и бюстгальтеры – труд ратный. Но это, как говорится, совсем другая история.

В те же дни, когда был арестован вайнер по делу о мошенничестве, «всплыла» еще одна блогер, известная и за пределами Казах­стана. Блогерша продает красные ниточки на запястье, и тоже заряженные на богатство, молодость, стабильную эрекцию, связь с космосом – сила ниточек всеобъемлюща, в зависимости от потребностей клиентов. Красная цена волшебных красных ниточек – 4 500 тенге за штуку. И вы знаете, покупают! 77 тыс. ниточек продала блогер за несколько дней. 77 тыс. умножаем на 4 500 тенге, получаем 346 млн 500 тыс. тенге – посчитали мы деньги в чужом кармане. Не тем я по жизни занимаюсь, честное слово...

И вот тут возникают вопросы. Почему мы верим? Мы наивны? Мы глупы? Мы алчны? Почему мы так легко ловимся на мякину разного рода инфоцыган?

На свете всегда были, есть и будут те, кто «сам обманываться рад», кто свято верит в то, что все жизненные проблемы удастся решить, хапнув кэш с макушки финансовой пирамиды или надев на запястье красную нить. Но когда подобный самообман становится массовым трендом – это очень тревожный симптом состояния общества. Вопрос даже не в сбитых моральных прицелах. Там, где низкий уровень образованности замешан на бездумном потреблении, всегда будут иметь успех те, кто продаст вам красную ниточку…