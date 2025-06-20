Была я тут недавно в командировке, всего-то три дня. Так вот, обошлась ручной кладью весом в пять килограммов. Сменный набор максимально удобной одежды, пижама, немного косметики – в общем, минимум вещей, чтобы не отвлекаться на них и всячески облегчить себе путешествие.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С годами вообще стараешься принижать значимость всего. Ну, действи­тельно, так ли важны наши переживания по поводу внешнего вида или замечаний, сделанных посторонними? Нужна ли тебе гора вещей, купленных в порыве потребительского зуда, или можно легко с ними попрощаться? А эти пререкания с близкими – не лучше ли не обращать внимания на колкости престарелых родителей, дабы после их ухода не сожалеть о высказанных сгоряча обидах?

В общем, летела я налегке, не обремененная, так сказать, обстоятельствами вроде регистрации и ожидания багажа. Да и чтобы собраться в обратный путь, мне достаточно было нескольких минут. К тому же в отсутствие вместительного чемодана не пришлось волноваться о так и не купленных подарках и гостинцах, а значит, и деньги целее, и муки выбора обошли стороной.

– Какие сережки больше подходят к моему костюму? – обратилась ко мне по пути к месту проведения мероприятия молодая коллега, с которой мы вместе оказались в этой поездке.

И тут из ее сумочки на свет появились целых пять пар украшений на любой цвет и вкус. Я, конечно, была ошарашена. Это ж надо везти в другую страну на пару дней столько бижутерии!

Но ладно сережки: с собой у нее была картонная коробка, из которой были ловко извлечены и надеты туфли на каблуках, после чего я и вовсе почувствовала неслабые угрызения совести. Туфли, да еще на каблуках, да еще и не дома, а в поездке, я не носила уже очень давно, если не сказать никогда. Жизнь корреспондента приучила к комфортной мягкой качественной обуви, в которой будет удобно и в учреждении, и в поле.

Конечно, мы, газетчики, не в кадре, а девушке надо было записывать стендап на камеру. И все же, мне кажется, главное различие между нами было все-таки в возрасте. После сорока ценишь собственный комфорт, а не мнение окружающих, и выбираешь себя, а не других.

На обратном пути моя молодая спутница щедро накупила подарков, в основном коллегам по работе. И потом устало тащила тяжеленный чемодан в своей, кажется, третьей за поездку паре неудобной обуви, да еще и вынуждена была доплатить за перегруз.

«С годами наберется опыта и не будет так утруждаться», – умилялась я, глядя на ее тщательно уложенные волосы, шикарный макияж и белый костюм, правда, подуставший в дороге. Все это, на мой взгляд, требует в пути ну очень больших усилий. Я же в одежде немаркого цвета с пучком волос на голове и со своей легкой ручной сумкой с упоением наблюдала за новой обстановкой, любовалась достопримечательностями и радовалась переменам внутри меня.

Женщина за сорок уже многое себе разрешает: не нравиться другим, не тратить время попусту, наслаждаться, а не напрягаться. Как приятно не мучиться в узкой юбке или на каблуках и не делать еще много чего в угоду общественному мнению и в ущерб себе!

Принижайте значимость всего, попробуйте, а вдруг и вам понравится. И тогда еще одним счастливым и необремененным человеком на Земле станет больше.