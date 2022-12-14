ЕНПФ не решит наши проблемы, ЕНПФ и есть наша проблема – депутат

Экономика , Общество , Пенсионные новости
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов требует провести отдельные парламентские слушания, а перед ними – срочный независимый аудит расходов ЕНПФ, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Жамалов напомнил, что на расширенном заседании Правительства президент РК сообщил, что в скором будущем казахстанцы смогут передавать до 50% своих пенсионных накоплений в частное управление. Также глава государства указал на низкую инвестиционную доходность Национального фонда и неэффективность его управления Нацбанком.

«Помимо Национального фонда в управлении Нацбанка также находятся активы ЕНПФ, которые превышают 14 трлн тенге. И результаты управления пенсионными активами еще более печальны. После моего депутатского запроса ЕНПФ опубликовал пресс-релиз от том, что с 2014 года накопленная доходность пенсионных активов составила 119,5% при инфляции 115,2%. И это преподносится как достижение и успех. Для понимания абсурдности этих доводов, напомню, что с 2014 года курс доллара по отношению к тенге вырос в 3 раза! Проще говоря, вложившись просто в валюту, можно было заработать в 2 раза больше, чем в ЕНПФ», – сказал депутат.

Он констатировал, что за последние 12 месяцев доходность ЕНПФ не превышает 6%, при этом, продовольственная инфляция за тот же период превысила 24%.

«На сегодняшний день граждане теряют с ЕНПФ, нежели зарабатывают. Считаю, что вопиющая неэффективность и непрозрачность ЕНПФ требует проведения отдельных парламентских слушаний, но для этого новой аудиторской палате, необходимо провести срочный независимый аудит расходов ЕНПФ, а также ревизию активов и инвестиционного портфеля.  На фоне своей неэффективности ЕНПФ всячески сопротивляется тому, чтобы граждане могли использовать свои пенсионные накопления», – отметил Жамалов.

Он напомнил, что в прошлом году ЕНПФ «пролоббировал неадекватное повышение порогов достаточности пенсионных накоплений в среднем от 64 до 83%».

«В ноябре текущего года я просил Правительство и ЕНПФ пересчитать и снизить пороги, чтобы тысячи граждан в это тяжелое время снова смогли использовать свои пенсионные накопления. А 29 ноября ЕНПФ опубликовал новые пороги достаточности на 2023 год, которые выше текущих на 4-8%! То есть, своим решением ЕНПФ полностью обнулил самую популярную за последний годы экономическую реформу. Нам уже не следует ожидать, что ЕНПФ решит наши проблемы. Похоже ЕНПФ и есть наша основная проблема», – возмутился Жамалов.

Депутат привел данные Агентства по финрегулированию, согласно которым до 1,5 млн казахстанцев не могут обслуживать свои кредиты, в то же самое время пенсионные накопления, добавил он, обесцениваются и лежат мертвым грузом.

«Считаю, что в качестве социальной меры возможно предоставить гражданам право использовать свои накопления: на погашение любых кредитов; на оплату лечения; на оплату долгов по коммунальным услугам;                   на обучение детей и другие жизненные важные потребности в размере до 30% от пенсионных накоплений, но не более 1 млн тенге. Эти вливания незначительно повлияют на инфляцию, поскольку будут целевыми. Например, если говорить о погашении кредитов, то эти деньги уже давно потрачены», - сказал депутат.

По его мнению, такое решение станет для людей хорошей поддержкой.

«По предварительным оценкам на этот уйдет примерно 3,5 трлн тенге. Также, на расширенном заседании Правительства президент страны поручил расширить права вкладчиков ЕНПФ по передаче до 50% своих пенсионных накоплений в частное управление. Это давно ожидаемое в обществе решение. Именно отсутствие здоровой конкуренции привело к появлению в Казахстане «второсортного» ЕНПФ. Но в данном случае, надо быть весьма осторожными. Пенсионные деньги – это специфические деньги. Их основное назначение – социальная защита населения в старости. И чтобы конкуренция не нанесла вреда их назначению, она должна осуществляться строго в границах установленных правил», – сказал Жамалов.

В связи с этим, резюмировал мажилисмен, что основная задача Правительства, Нацбанка и Агентства по финрегулированию теперь – разработать эти правила.

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