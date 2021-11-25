Эпидситуация в регионах Казахстана: матрица на 25 ноября

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Представлена матрица эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане на 25 ноября, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В «красной» зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области.
В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
Согласно матрице, Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.