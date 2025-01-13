eQyzmet: как проходит онлайн-отбор на госслужбу в Казахстане

Для удобства граждан система отбора максимально прозрачна, упрощена и доступна

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Агентства РК по делам государственной службы, 44 государственных органа проводят отбор на государственную службу в новом формате, сообщает Kazpravda.kz

Как отмечается, сама система отбора максимально прозрачна, упрощена и доступна. Для этого необходимо зарегистрироваться в информационной системе eQyzmet.

Этапы отбора можно пройти дистанционно. Подробно о том, как можно пройти отбор, в нашем видео.