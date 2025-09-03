Ермек Кошербаев провел встречу с послом Швейцарии

Правительство
В ходе переговоров стороны обсудили перспективы сотрудничества в социальной и образовательной сферах

Фото: пресс-служба правительства

Заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Швейцарии в Республике Казахстан Балом Салманом.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы сотрудничества в социальной сфере: языковая политика, образование и наука, развитие туризма, а также создание международных школ, университетов и центров компетенций.

Ермек Кошербаев подчеркнул, что Казахстан делает ставку на развитие человеческого капитала и придаёт особое значение обмену опытом со Швейцарией:

«Сегодня самое ценное богатство страны – это знания и профессиональные навыки ее граждан. Мы высоко ценим швейцарскую систему образования и хотим, чтобы лучшие практики были доступны нашим студентам здесь, в Казахстане. Для многих обучение в Швейцарии дорого, поэтому мы должны создавать возможности внутри страны – от международных школ до университетских программ мирового уровня. Особое внимание мы уделяем профессиональному образованию, ведь подготовка специалистов среднего звена и технических кадров напрямую влияет на развитие экономики и ее конкурентоспособность. Казахстанская молодежь должна получать востребованные профессии по стандартам, сопоставимым с лучшими мировыми», — отметил заместитель Премьер-министра.

В числе конкретных направлений сотрудничества обсуждались:

  • запуск программ академических обменов между университетами Казахстана и Швейцарии;
  • создание совместных центров компетенций и исследовательских площадок;
  • развитие международных школ и подготовка учителей по швейцарским стандартам;
  • внедрение совместных программ профессионально-технического образования.

Отдельное внимание на встрече было уделено фармацевтической отрасли. Казахстан выразил заинтересованность в привлечении ведущих швейцарских фармацевтических компаний к локализации производства лекарственных препаратов и созданию совместных образовательных программ для специалистов в области медицины и фармацевтики.

Также обсуждалось сотрудничество в сфере туризма. Казахстан выразил готовность развивать совместные туристические маршруты, а также использовать швейцарский опыт для повышения качества туристических услуг и продвижения культурного наследия страны на международном уровне.

Посол Швейцарии в Казахстане Бал Салман отметил готовность своей страны содействовать укреплению партнерства.

По итогам встречи стороны договорились проработать план совместных проектов и подготовить предложения к предстоящим переговорам с представителями швейцарских компаний и образовательных учреждений.

 

#Правительство #Швейцария

