Ержан Нурлыбаев назначен вице-министром здравоохранения РК

До назначения работал директором Областной клинической больницы в Караганде

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением Правительства РК Нурлыбаев Ержан Шакирович назначен на должность вице-министра здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает Kazpravda.kz

Он родился в 1975 году в Темиртау. Окончил Карагандинскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело» и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности «Менеджмент».

Трудовую деятельность начал в 1998 году врачом-хирургом Первой городской больницы Караганды.

С 2004 по 2006 гг. работал заместителем директора по лечебной работе этого же медицинского учреждения.

В разные годы был главным хирургом Карагандинской области, возглавлял Областной центр травматологии и ортопедии им. Х.Ж.Макажанова.

С 2014 по 2021 гг. был руководителем Управления здравоохранения Карагандинской области.

С 2021 г. – председатель Совета директоров НАО «МУК».

До назначения работал директором Областной клинической больницы (г. Караганды).