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Специалисты Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции провели проверку водных объектов Кызылординской области. В результате были обнаружены 13 насосных установок, осуществлявших самовольный забор воды из протоки Караузяк реки Сырдарья на территории сельского округа Кызылозек.

В настоящее время совместно с правоохранительными органами идут работы по установлению личности нарушителей. Напомним, ранее в Кызылординской области были выявлены факты незаконного использования более 2,3 млн кубометров воды шестью крестьянскими хозяйствами.

Также специалисты Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции совместно с прокуратурой Шардаринского района выявили 24 незарегистрированные насосные установки в Туркестанской области. А Жайык-Каспийская бассейновая инспекция выявила факты незаконного использования воды пятью предприятиями Актюбинской области.