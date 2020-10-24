Еще 165 случаев пневмонии с признаками COVID зафиксировано в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане отмечено 165 новых случаев заболевания пневмонией c
признаками КВИ, передает Kazpravda.kz.
По данным официального сайта coronavirus2020.kz, pа прошедшие сутки зафиксированы 165 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 52 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 36732, летальных случаев - 393, выздоровевших - 28442.
