Дело Бишимбаева: судебное заседание отложено до 10 мая

Сегодня на судебном заседании с последним словом выступили подсудимые Куандык Бишимбаев и Бахытжан Байжанов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Судебное заседание состоится 10 мая в 10:00 часов.

На следующем заседании пройдет обсуждение и формулирование вопросов, подлежащих разрешению судом с участием присяжных заседателей.

На время обсуждения и формулирования вопросов присяжные заседатели удаляются из зала судебного заседания.

Пока неизвестно, будет ли вынесен приговор в этот же день.