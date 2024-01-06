Еще три школы открыли в столице

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил об открытии новых учебных заведений, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

"С третьей четверти в столице открываем еще три школы. Это школы по пр. Туран и ул. №24 на 2400 ученических мест (в 2 смены), новый корпус на 1200 мест (в 2 смены) на территории школы №5, школа в районе пр. Туран для одаренных детей Зерде. (за Барыс ареной)", - написал Касымбек.

Таким образом, с начала учебного года в Астане построили 11 школ.

"До конца текущего учебного года откроем еще четыре школы. Сегодня во время объезда ознакомился с ходом их строительства. Поручил строить учебные заведения качественно и в срок. Кроме того, (...) реализуем нацпроект "Комфортная школа". В рамках проекта в период с 2024-2025 годы построим 24 школы нового формата почти на 90 тыс. ученических мест (в 2 смены). К примеру, 15 из них будут расположены в бурно развивающихся районах Есиль и Нура", - отметил аким столицы.

До 2028 года в Астане планируется построить более 80 школ почти на 200 тыс. ученических мест.