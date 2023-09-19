Есть время – читай!

Заместитель акима Туркестанской области Бейсенбай Тажибаев считает, что книжный фонд будет пользоваться спросом, пос­кольку в «Открытый ­акимат» со своими проблемами и просьбами обращается много граждан. Порой им приходится ждать своей очереди на прием, и лучшим времяпровождением для них станет чтение книг, подбор которых осуществил коллектив библиотеки «Фараб». Услугами книжного пункта могут пользоваться госслужащие, а также жители близлежащих мик­рорайонов. Можно даже оставить заказ на определенную книгу, и ее доставят из фонда библиотеки.

Аким области Дархан Сатыбалды поддержал инициативу открытия в акимате передвижного книжного пункта и поручил составить список книг, которые необходимо прочесть госслужащим, – мотивационных, деловых, психологических.

Такие книжные уголки в ближайшее время будут открыты в акиматах районов и городов. Передвижной книжный пункт состоит из двух отделов. Первый называется «Открытый фонд», второй – «Основной фонд», где созданы условия для чтения.

На книжных полках в «Открытом акимате» сейчас около 1 000 книг разных жанров и направлений. Есть даже штучные экземпляры. Например, книга из козьей кожи, изготовленная местным мастером Жанболатом Суюмбаем со «Словами назидания» Абая. Представлена копия труда «Диван-и-Хикмет», которую сотрудники библиотеки изготовили из пергаментной бумаги. Можно здесь увидеть и образец старинной надписи Кул-тегина.