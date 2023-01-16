Есть... «золото»!

На Универсиаде за 86 комплектов медалей в 12 видах спорта борются более 2 500 спортсменов из 600 университетов (в том числе, конечно же, и из Казахстана – 78 спортсменов в 10 видах спорта). Напомним, что в соревнованиях могут участвовать лишь студенты университетов в возрасте от 17 до 25 лет. Игры продлятся до 22 января включительно.

Казахстанские спортсмены уже выиграли первую медаль Универсиады-2023, причем сразу золотую. Это случилось в биатлоне в индивидуальной гонке на 15 километров у мужчин. Нашу страну в этих состязаниях представляли Вадим Куралес, Бекентай Турлубеков, Кирилл Бауэр и Александр Мухин. Лучший результат показал Вадим Куралес – он финишировал первым, преодолев дистанцию за 42 минуты 37.4 секунды, допустив на огневых рубежах лишь один промах. Серебряным призером стал норвежский биатлонист Эрьян Мосенг, бронзовую медаль выиграл француз Аксель Гарнье.

В Лейк-Плэсиде ударными темпами начала свое выступление и мужская сборная Казахстана по хоккею с шайбой. В первом матче в рамках группового этапа Универсиады наша студенческая команда уверенно обыграла Южную Корею со счетом 5:1. Заброшенными шайбами в матче отметились Алдияр Нурлан, Максим Мусоров, Максим Мухаметов, а Кирилл Полохов оформил дубль. Во втором поединке наши хоккеисты экзаменовали сборную Венгрии,­ которую разгромили со счетом 9:1. Шайбы забивали Артем Королев, Олег Бойко, Станислав Александров, а дублем отметились Саян Данияр, Абай Мангисбаев и Максим Мусоров. Так держать, ребята!