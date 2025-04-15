Молодые специалисты из Казахстана, получившие отечественное образование и свой первый опыт работы на родине, становятся востребованными за рубежом. История Айгерим Бектургановой - наглядное доказательство того, что профессионализм, саморазвитие и вера в себя открывают двери в крупнейшие компании мира, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фотографии из архива Айгерим Бектургановой

Айгерим Бектурганова родом из Алматы, сейчас живет и работает в Соединенных Штатах Америки. Она профессиональный бухгалтер, сертифицированный эксперт сервиса «QuickBooks», специалист по международным стандартам финансовой отчетности (IFRS) и преподаватель. Ее карьерный путь - заслуживающая внимание история о том, как настойчивость, профессионализм и стремление к саморазвитию приводят к большим достижениям. При этом, успехов в этой области, ей удалось добиться без профильного бухгалтерского образования.

На заре трудовой карьеры

По воле родителей Айгерим Бектурганова после школы поступила в Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылайхана, поскольку, еще со школы свободно владела английским языком. Хотя, с детства она любила цифры, ей нравилось что-то высчитывать, делать расчеты, финансовые прогнозы. Начала свою трудовую карьеру в Samsung Electronics в Алматы, будучи еще студенткой четвертого курса. Работать в крупной международной компании для нее уже было достижением. Но для целеустремленной и амбициозной девушки это было лишь началом пути. Опыт работы в мировом технологическом гиганте дал ей понимание корпоративных процессов и международного бизнеса. Это стало стартом и прочной основой для дальнейшего карьерного роста.

Банки и финансы

После окончания университета Айгерим стала работать в Al Hilal Bank (ныне ADCB), где быстро проявила себя как хороший специалист. По ее словам, иностранные работодатели не обращали внимания на ее университетский диплом. Так, профессиональные качества позволили ей вести учет сразу в четырех филиалах банка. Помимо этого, она одновременно работала бухгалтером в Al Hilal Leasing, совмещая две должности и управляя финансовыми процессами на нескольких уровнях.

«Работа в банковской сфере требовала высокой точности, знаний международных стандартов отчетности и аналитического мышления. Поэтому пришлось очень постараться. Именно здесь я научилась управлять сложными финансовыми процессами и взаимодействовать с аудиторами Big 4», - рассказала Айгерим.

BAT Accountant: от рядового спеца до руководящей должности

Следующим этапом карьеры стала BAT Accountant. Это одна из крупнейших международных компаний, работающих в Казахстане. Уже через полгода работы Айгерим Бектурганова получила повышение и стала руководителем команды из семи бухгалтеров. Этот опыт укрепил ее лидерские качества и дал понимание, как эффективно управлять командой, распределять задачи и контролировать финансовые потоки в крупной организации.

Переезд в США и работа в Intuit

Переехав с супругом и тремя маленькими сыновьями в США, Айгерим Бектурганова столкнулась с вызовом адаптации к американской бухгалтерской системе. Однако она быстро освоила программу QuickBooks Online, прошла сертификацию и вскоре стала работать в Intuit — одной из ведущих финансовых компаний США, которая является разработчиком QuickBooks.

Отметим, Intuit входит в ТОП крупнейших компаний США, и работа в ней стала важным шагом в американской карьере молодой женщины из Казахстана. Она продолжила развиваться в области бухгалтерии, но поняла, что может, а главное хочет делиться своими знаниями и опытом с другими.

Помогать другим

Зная о том, насколько сложно русскоязычным специалистам адаптироваться к бухгалтерии в США, Айгерим начала делиться с ними своим опытом. Для этого она создала образовательные программы, которые помогают студентам освоить бухгалтерию и найти работу в американских компаниях.

Сейчас она обучает основам QuickBooks Online и ведет курсы по бухгалтерии, проводит вебинары, включая «Как стать бухгалтером в США», а также разрабатывает курс по налогообложению в США с реальными примерами заполнения форм.

Не отступать и не сдаваться

Айгерим Бектурганова не собирается останавливаться на достигнутых результатах и намерена идти дальше. В ближайших планах у нее получение CPA-лицензии после магистратуры, развитие AI-проекта в области бухгалтерии и финансового анализа, подготовка к подаче на визу EB1 как выдающийся специалист.