Ключевые события этого года в информационной сфере назвали в Минкультуры

Министерство культуры и информации РК продолжает подводить итоги 2024 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Минкультуры

Громким событием не только в медиапространстве Казахстана, но и всего центральноазиатского региона стало открытие офиса Euronews в Астане, команда которого будет информировать международную аудиторию о культуре, экономике и наследии Казахстана. Офис станет важной площадкой для диалога между культурами, а также для продвижения новых идей и креативных решений.

В настоящее время ведется работа над созданием 20 проектов. В их числе шоу о культуре, искусстве и образе жизни – «Modern Nomads», региональное шоу о бизнесе и экономике – «East-West Connect» и интервью с региональными личностями – «Voices from Central Asia».

Ключевым элементом сотрудничества станет реализация проекта Euronews Academy, который предполагает проведение обучающих тренингов и мастер-классов для повышения квалификации сотрудников отечественных СМИ.

В Казахстане также был принят Закон «О масс-медиа», который предусматривает: срок исковой давности в один год, срок рассмотрения запросов СМИ - 5 дней, грантовое финансирование, 60% государственного языка в СМИ. Помимо этого, утверждены Типовые правила аккредитации журналистов.

В текущем году министерство продолжило системную работу по повышению уровня медиаграмотности населения и специалистов медиаотрасли.

Ежегодно журналисты и студенты медиаспециальностей проходят обучающие курсы в медицинской, экологической, религиозной, финансово-экономической, правовой, военной, межэтнической, аграрной, цифровой, нефтегазовой сферах. Были подписаны 4 меморандума с ведущими ВУЗами страны для подготовки отраслевых журналистов.

В сентябре в столице успешно прошло ежегодное мероприятие в сфере медиа и цифровых коммуникаций - Astana Media Week 2024. Особое внимание в этом году было уделено правовой трансформации медиа, развитию многоплатформенных экосистем, региональной, спортивной и отраслевой журналистике, детскому контенту и роли ситуационных центров в управлении социальной напряженностью.

Восьмой год подряд проходит Национальная телевизионная премия «Тұмар», направленная на продвижение и развитие качественного казахстанского телевидения. В этом году была добавлена новая номинация «Лучший репортаж в условиях чрезвычайных ситуаций». Также с 2017 года проводится национальная премия «ҮРКЕР», присуждаемая за достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики.