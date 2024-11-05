Земля куланов: фестиваль на тему экотуризма прошел в области Жетісу

Фото: пресс-служба акимата области Жетісу

3 600 особей, представляющих самую большую часть популяции, обитают в этом регионе на териитории государственного национального природного парка «Алтынемел» в Кербулакском районе.

Полюбоваться этими грациозными животными с каждым годом прибывает все больше туристов. Так, с начала года парк посетило уже 24 тыс. человек, из них 7 тыс. – иностранные туристы, в том числе из Индии, Китая, Кореи, Франции, Германии и стран СНГ, отмечает пресс-служба акимата области Жетісу.

Инициаторами и организаторами мероприятия второй год выступают руководство национального парка, акимат области и туристский информационный центр Visit Zhetysu.

В этом году фестиваль проходил возле еще одного необычного природного объекта парка – поющего бархана. Образовавшаяся 10-12 тыс. лет назад песчаная дюна протяженностью 3 км и высотой 150 метров является визитной карточкой парка, природным чудом края Жетісу.

В рамках фестиваля все желающие смогли принять участие в марафоне, пробежав маршрут от родника Ш. Валиханова до вершины дюны, одолеть который, кстати, смогли не все.

Те же, кто все же добрался до самой вершины, смогли полюбоваться на великолепный вид на реку Или и территорию парка, а те, кому повезло вдвойне, скатившись вниз по склону, даже смогли услышать, как бархан «поет».

Кроме того, для участников фестиваля были организованы различные спортивные игры и концертная программа.

«Фестиваль «Алтынемел – құландар мекені» проводится второй год. Участвует порядка 1 000 человек, в том числе из города Алматы и других регионов. В прошлом году мы проводили фестиваль возле визит-центра «Алтынемел», в рамках которого состоялось уникальное событие – участники смогли вживую в естественной среде обитания увидеть стадо куланов. А в этом году фестиваль организован возле одного из уникальных туристических объектов края Жетісу. Это Айғайқұм, или Поющий бархан. Также организовано фото-, видеосафари для участников для того, чтобы они смогли увидеть куланов, джейранов и других уникальных животных парка. Все это вкупе помогает развивать экологический туризм, ведь национальные парки относятся к одной из 5 туристических дестинаций области Жетісу»,– рассказал руководитель туристкого информационного центра Visit Zhetysu Жандос Нуриев.

Как отмечают организаторы, проведение фестиваля нацелено в первую очередь на сохранение краснокнижных животных, в том числе и куланов.

Несколько десятилетий назад в нацпарк из Туркменистана было завезено около 30 особей, а теперь здесь проживает уже самая большая в стране популяция. К примеру, если в прошлом году на территории парка обитало порядка 3 тысяч куланов, то в этом году их количество достигло уже 3 600. Часть этого биологического вида из нацпарка расселяется в другие регионы.

«Увеличению популяции животных, развитию парка, росту числа туристов в первую очередь способствует оказываемая государственная поддержка. Закуплено 14 новых мотоциклов и моторная лодка для улучшения охраны, также приобрели 10 тракторов, снегоходы и дрон, который и в ночное время можно запускать. В рамках фестиваля наш парк получил 14 внедорожников. Немалое значение имеет поддержка акимата области по улучшению дорожной инфраструктуры. Проводимые имиджевые мероприятия способствуют привлечению туристов. Все это вместе положительно влияет на развитие парка и сохранение уникальной фауны и флоры. Если в прошлом году наш парк посетило 16 тыс. туристов, то с начала этого года - уже 24 тыс. То есть рост почти в 2 раза», – отметил генеральный директор государственного национального природного парка «Алтынемел» Куат Байтурбаев.

К слову, общая территория национального парка превышает 307 тыс. гектаров.

«Алтынемел» имеет международный статус биосферного резервата ЮНЕСКО для сохранения уникальной природы, редких животных и памятников историко-культурного наследия. Здесь встречается 31 вид редких растений и 66 видов животных, занесенных в Красную книгу Казахстана и Красный список международного союза охраны природы. Это снежные барсы, куланы, джейраны и многие другие. Недавно в горной местности были замечены и бурые медведи. Нацииональный парк знаменит еще и уникальными природными объектами. Это Поющий бархан, меловые горы Актау, пустынные лавовые горы Катутау, 700-летняя ива, сакские курганы Бесшатыр и петроглифы Танбалы тас. Полюбоваться частью этих уникальных природных объектов участники фестиваля смогли в рамках второго дня мероприятия, когда было организовано дополнительное фото- и видеосафари. Сейчас Казахстан очень популярен в Индии, особенно благодаря своей потрясающей природе. Мы уже побывали на Шымбулаке, у озер Кольсай и Каинды, а сегодня исследуем национальный парк «Алтынемель» и поющий бархан Айгайкум. Словами наших эмоций не передать», – говорит туристка из Индии Намбутасеха.

Своими впечатлениями о фестивале поделилась и юная гостья из Алматы Рената Линник.

«Первый раз я была здесь лет 5 назад со своей семьей. В прошлый раз не удалось услышать «пения» бархана. Но в этот раз повезло, временами я слышала такой грудной протяжный звук, издаваемый барханом. Отдельно стоит сказать об эмоциях, которые охватывают на вершине. Такая тишина, умиротворение и покой, красота неописуемая. Считаю, что такие фестивали очень важны, они объединяют и показывают, как прекрасен наш мир, наша природа», – поделилась она.

К слову, в целях улучшения дорожной инфраструктуры в этом году проведен капитальный ремонт участка протяженностью 23 км дороги республиканского значения «Сарыозек – Коктал», то есть на перевале «Алтынемел».

Также начат текущий ремонт 0-45 км участка данной дороги, который планируется завершить в следующем году.