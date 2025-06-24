фото Центра общественного развития

Участники не просто очищали прибрежную зону озера Пестрое, но и соревновались в командной работе, скорости, объеме собранного мусора и экологических знаниях.

Семь команд по семь человек вышли на старт с энтузиазмом и духом соперничества.

– Мы ставили цель не только очистить прибрежную зону, но и объединить ребят вокруг важной идеи – беречь природу. Clear-FEST стал отличным поводом напомнить, что каждый может внести вклад в чистоту своего края. Формат фестиваля помогает совместить спорт, экологию и командный дух, а это именно то, что вдохновляет молодежь! – сказала руководитель отдела молодежных инициатив Центра общественного развития и информации Анастасия Волкова.

По итогам фестиваля лучшие команды получили кубки, все участники – дипломы и сертификаты. Но главное – это ощущение причастности к доброму делу и вера в то, что перемены начинаются с малого.

– Формат экологических мероприятий меняется, но суть остается той же – это бережное отношение к природе. Фестиваль охватил всех – детей, подростков и взрослых. В чистой стране хотят жить все, и участие в акции «Таза Қазақстан» не имеет возрастных ограничений, – добавила руководитель общественного объединения JE SKO Даяна Баймуканова.

Организаторы призвали жителей города продолжать традицию добрых дел: начать можно с малого – чистоты вокруг себя.