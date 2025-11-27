Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию соглашения между Казахстаном и Россией о деятельности Костанайского филиала Челябинского государственного университета, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, его ратификация создает правовую основу для работы филиала в Костанае и направлена на развитие долгосрочного сотрудничества между странами в сфере высшего образования.

Обучение в учебном заведении предусматривается на казахском, русском и других языках в соответствии «с государственными общеобязательными стандартам высшего образования Республики Казахстан и федеральными государственными требованиями России.

«Кроме того, соглашение предусматривает обязательное лицензирование и аккредитацию в соответствии с законодательством обоих государств, осуществление государственного контроля в сфере образования, установление требований к приему абитуриентов в вуз с учетом законодательств двух стран», — говорится в заключении.

Подчеркивается, что финансирование филиала будет осуществляться за счет собственных средств и иных источников, предусмотренных законодательством сторон.