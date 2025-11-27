Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России

Сенат,Образование
147
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сенат на пленарном заседании  одобрил ратификацию соглашения между Казахстаном и Россией о деятельности Костанайского филиала Челябинского государственного университета, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, его ратификация создает правовую основу для работы филиала в Костанае и направлена на развитие долгосрочного сотрудничества между странами в сфере высшего образования. 

Обучение в учебном заведении предусматривается на казахском, русском и других языках в соответствии «с государственными общеобязательными стандартам высшего образования Республики Казахстан и федеральными государственными требованиями России.

«Кроме того, соглашение предусматривает обязательное лицензирование и аккредитацию в соответствии с законодательством обоих государств, осуществление государственного контроля в сфере образования, установление требований к приему абитуриентов в вуз с учетом законодательств двух стран», — говорится в заключении. 

Подчеркивается, что финансирование филиала будет осуществляться за счет собственных средств и иных источников, предусмотренных законодательством сторон.

#Сенат #Образование

Популярное

Все
Политика здравого смысла
Лисицы вышли к людям
В Улытау раскрыто 15 фактов кражи скота
Вечно новый мир классики
Звучали стихи о родной земле
Сердцу милые мотивы
Срок годности мембраны – четверть века
С газом почти все!
Сделать работу сельских акимов эффективной
Аварии можно предупредить
Перспективы индустриальных парков
Чтобы тайное стало явным
Хоргосский узел модернизируется
Чокан Валиханов – человек-эпоха
Формируется Единый строительный портал
Чтобы люди не уезжали
Подключение происходит поэтапно
Секрет жизненной энергии
Рабочий офис на колесах
Правовая культура формируется через конкретные практики
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Уверенный рост экономики Приаралья
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Запущен завод по переработке мяса птицы
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Пройдемся по индустриальной Караганде
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Фехтовальщица София Актаева завоевала серебряную медаль Исламиады-2025
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Казахстанцев предупредили об изменениях в ПДД
И Полтава, и Коломак, и Червоний шлях
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Казахстан присоединился к Протоколу по улучшению доступа к …
В Приаралье открыли десятую школу нового формата
Спикер Сената встретился с работниками предприятий Караганд…
В мире STEM-лабораторий

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]