Филиал Университета Гази открыт в ЮКПУ

Университет Гази, основанный в 1926 году, является одним из ведущих вузов Турции и занимает ключевые позиции в области науки и образования. Учебное заведение готовит высококвалифицированных специалистов в таких областях, как педагогика, гуманитарные, естественные нау­ки, медицина и другие.

Южно-Казахстанский педагогический университет им. Узбек­али Жанибекова имеет почти 90-летнюю историю и по праву считается одним из старейших центров образования и науки Южного Казахстана. Шесть его факультетов готовят будущих специалистов в области педагогики.

История сотрудничества между вузами началась 13 октября 2021 года с подписания соглашения о сотрудничестве. В ходе официального визита ректора Университета Гази профессора Мусы Йылдыза в ЮКПУ им. Узбекали Жанибекова был подписан договор о партнерстве, а также межинституциональное соглашение в рамках программы Erasmus. Это позволило реализовать совместные образовательные и научные проекты. В 2021 году десять студентов шымкентского вуза прошли обучение в Университете Гази в рамках академической мобильности, а два докторанта – научную стажировку под руководством ведущих ученых этого вуза.

Май 2022 года ознаменовался визитом ректора ЮКПУ им. Узбекали Жанибекова в Университет Гази, в ходе которого было заключено дополнительное соглашение о сотрудничестве в рамках магистратуры и док­торантуры. В этом же году десять студентов выехали на обу­чение из Шымкента в Турцию, шесть докторантов прошли научную стажировку.

В ноябре 2022 года профессор Университета Гази Юджел Гелишли был приглашен в педагогический университет Шымкента для проведения лекций в рамках программы Министерства науки и высшего образования РК «Привлечение иностранных ученых к преподавательской деятельности». В течение месяца он делился своим опытом работы с преподавателями и студентами.

Кульминацией партнерства стало подписание предварительного соглашения 24 ноября 2022 года о создании филиала Университета Гази на базе ЮКПУ им. Узбекали Жанибекова. Теперь, с момента его официального открытия, начинается новый этап стратегического сотрудничества между двумя вузами, что предполагает широкие возможности для развития науки и образования в двух государствах.