Филиал Университета Гази открыт в ЮКПУ
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На базе Южно-Казахстанского педагогического университета им. Узбекали Жанибекова состоялось официальное открытие филиала турецкого вуза. В церемонии подписания важного документа приняли участие министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, председатель Совета высшего образования Турции профессор Эрвол Озвар, временно исполняющая обязанности председателя правления ректор ЮКПУ им. Узбекали Жанибекова Гульжан Сугирбаева и ректор Университета Гази профессор Угур Юнал.